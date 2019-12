Giorni caldissimi in ottica calciomercato Juventus. Svelata la telefonata di Arteta e l’incontro con Paratici: Sarri scalpita.

Il primo posto in campionato, sebbene a pari merito con l’Inter, e gli ottavi di finale di Champions League raggiunti con largo anticipo non sono bastati alla Juventus a creare un clima disteso. La sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana che ha chiuso il 2019 calcistico è una ferita aperta, specie per Cristiano Ronaldo, che si sarebbe lasciato andare in pesanti confessioni agli amici. Senza dimenticare le costanti critiche piovute sul tecnico Maurizio Sarri, che non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra, né i ‘mal di pancia’ palesati da alcuni giocatori scontenti per lo scarso utilizzo come Emre Can o Adrien Rabiot. La ‘Vecchia Signora’ sa bene che dovrà muoversi bene nella sessione invernale di calciomercato per porre le basi per una seconda parte di stagione vincente.

Calciomercato Juve, Arteta chiama Rabiot: lo vuole all’Arsenal

Come detto, tra i giocatori delusi c’è sicuramente Rabiot, arrivato in estate a costo zero dal Paris Saint-Germain, ma finito ai margini del progetto di Sarri, con cui il rapporto non è idilliaco. Una via d’uscita potrebbe essere rappresentata dalla Premier League inglese. In particolare su di lui è forte il pressing dell’Arsenal: secondo quanto riferito dal portale transalpino ‘Footmercato’, tra Natale e Santo Stefano ci sarebbe stata una telefonata del nuovo manager dei ‘Gunners’ Mikel Arteta al centrocampista francese per illustrargli i suoi piani. Una chiamata che non ha lasciato indifferente l’ex Psg. Più defilato resta invece l’Everton: la priorità di Ancelotti, a gennaio, è quella di rinforzare il reparto arretrato con un difensore centrale.

Mercato Juventus, Paratici incontra Veronique Rabiot: i retroscena

Una telefonata alla quale, stando a quanto riportato dalla stessa fonte, ha fatto seguito nel week end appena trascorso un incontro tra Veronique Rabiot e la dirigenza della Juventus. La madre e agente del numero 25 bianconero avrebbe chiesto al CFO Paratici delucidazioni sul futuro del figlio, chiedendo maggiori garanzie sul suo impiego o in alternativa una cessione a gennaio, anche in prestito. La risposta dei vertici bianconeri sarebbe stata categorica: Rabiot non si muove da Torino! Nel reparto mediano si è deciso di cedere il tedesco Emre Can, escluso dalla lista Uefa per la Champions, mentre gli altri resteranno fino al termine della stagione.

