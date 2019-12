Dopo l’approdo di Haaland al Borussia Dortmund, un altro obiettivo della Juventus per la prossima stagione sembra sfumare definitivamente

La Juventus, dopo la sconfitta nella sfida valida per la conquista della Supercoppa Italiana contro la Lazio (3-1 il risultato finale per i biancocelesti di Simone Inzaghi), deve mandare giù anche un boccone amaro sul calciomercato. Uno dei grandi obiettivi per il presente e il futuro, Erling Braut Haaland, si è trasferito ieri ufficialmente al Borussia Dortmund. Un affare da 45 milioni di euro, così suddivisi: 20 milioni al Salisburgo, 15 milioni all’agente Mino Raiola e 10 milioni al padre del bomber, l’ex giocatore Alf-Inge Haaland. Ma non è l’unica notizia negativa che arriva dal mercato per il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, sfuma il top player del Barcellona: la situazione

Nei giorni scorsi, si è parlato del forte interesse della Juventus, così come del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain, per il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen. Il 27enne estremo difensore è stato accostato ai bianconeri, alle prese col rinnovo di Szczesny, ma l’operazione, già complicata di suo vista la clausola rescissoria da 180 milioni di euro, si va facendo sempre più difficile, con l’ultima mossa messa in campo dei catalani per trattenere il proprio numero uno.

Stando, infatti, a quanto riporta il giornale spagnolo ‘Sport’, gli uomini mercato del Barcellona hanno tutta l’intenzione di blindare ter Stegen e sono previsti colloqui col suo entourage all’inizio del 2020 per discutere del prolungamento di contratto. Pronta un’offerta importante, fino al 2025, l’attuale accordo è in scadenza nel 2022, con ter Stegen, arrivato in Catalogna nell’estate del 2014 dal Borussia Moenchengladbach per 15 milioni di euro, che avrebbe già espresso la sua preferenza: restare al Barcellona ancora per tanti anni. Con buona pace della Juventus e degli altri club interessati.

