L’Inter non ha come grande obiettivo per gennaio solo il centrocampista Arturo Vidal, ma anche un attaccante vice per Romelu Lukaku

Per questa ragione l’Inter starebbe continuando nel suo pressing su Olivier Giroud. Un assalto che sembra aver dato i suoi frutti, almeno dal fronte del giocatore. Infatti, secondo quanto riportato dal portale francese ‘Le10Sport.com‘, l’attaccante del Chelsea avrebbe scelto il club nerazzurro come sua prossima destinazione. Le pretendenti al centravanti francese non mancherebbero, ma il calciatore transalpino non avrebbe dubbi sulla squadra nerazzurra. La formazione allenata dal tecnico Antonio Conte sarebbe infatti considerata ideale dalla punta centrale dei Blues per centrare l’obiettivo di partecipare ad Euro 2020.

Calciomercato Inter, Giroud: tutto entro il 15 gennaio o niente

Giroud starebbe facendo di tutto per cercare un club blasonato che gli dia lo spazio necessario per convincere il ct Didier Deschamps ad inserirlo nella lista dei convocati della Francia. L’Inter però non avrebbe tempo da perdere. Dovrà difatti provare un accordo con la società londinese entro metà gennaio, altrimenti l’attaccante inizierà a guardarsi intorno e quindi la situazione potrebbe cambiare drasticamente per i nerazzurri.

Intanto il francese avrebbe preso un’altra decisione, vale a dire no al Los Angeles Galaxy. La punta avrebbe infatti rifiutato un ricco contratto dalla durata di due anni e mezzo in MLS. Un altro chiaro segnale in direzione Inter che vedremo se gli uomini mercato nerazzurri sapranno cogliere entro le prossime settimane.

