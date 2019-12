Dalla Spagna giungono nuove clamorose indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo con il possibile addio alla Juventus al termine di questa stagione

“Compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio, ma può giocare tranquillamente ancora per 5-6 anni e forse persino di più, se lo vorrà. Neppure lui conosce ancora i limiti del suo corpo, che è una macchina perfetta. E’ un giocatore completamente diverso da tutti gli altri, un alieno come lo chiamo io. Ed è anche un esempio per i giovani di tutto il pianeta. Futuro? Sta bene a Torino, vuole vincere con la Juventus“. Il potente agente Jorge Mendes ha ribadito che il suo assistito più importante, vale a dire Cristiano Ronaldo ieri a Dubai premiato come giocatore dell’anno al Global Soccer Awards, sarà un giocatore bianconero anche nella prossima stagione. Una parte dei media spagnoli, tuttavia, continua a pensarla differente, ovvero che a giugno il fuoriclasse portoghese divorzierà dalla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Ronaldo con Modric nel top club: le ultime dalla Spagna

CR7 starebbe meditando l’addio alla Juve, con la quale ha un contratto fino al 2022 da ben 31 milioni netti l’anno, poiché in cattivi rapporti con Maurizio Sarri – le due sostituzioni consecutive contro Lokomotiv Mosca e Milan embleme di un rapporto mai decollato nonostante le dichiarazioni ufficiali – e deluso dalla società presieduta da Andrea Agnelli che gli aveva promesso un progetto di altissimo livello e soprattutto una squadra top per competere con i grandissimi club stranieri, promesse a suo dire fin qui non rispettate. Per ‘Diario Gol’ il futuro del classe ’85 di Funchal potrebbe essere al Paris Saint-Germain, il quale gli garantirebbe l’ultimo mega contratto della sua carriera oltre che la prospettiva di arricchire ulteriormente la sua bacheca con altri prestigiosi trofei. Parigi sarebbe pure la città ideale per espandere ancor di più il ‘brand’ CR7.

Ad accoglierlo sotto la Tour Eiffel potrebbe trovare nientemeno che l’ex compagno a Madrid Luka Modric, destinato a salutare il Real al massimo alla fine dell’annata. Il PSG penserebbe anche al croato, i cui rapporti con Ronaldo si sarebbero incrinati dal Pallone d’Oro 2018 finito nelle mani proprio del centrocampista e che invece il portoghese (non presentatosi all’evento, idem quest’anno) ritenesse meritare lui, per aggiungere esperienza alla squadra guidata da Tuchel.

Calciomercato Juventus, futuro di Ronaldo: occhio al ‘fattore’ Messi

Stando sempre a ‘Diario Gol’, Ronaldo potrebbe anche decidere di far ritorno al Manchester United o allo Sporting CP dove ebbe inizio la sua carriera ad alti livelli. Entrambe, ad oggi, rappresentano comunque delle suggestioni: il club di Lisbona sarebbe impossibilitato a pagargli l’ingaggio che è invece alla portata dei ‘Red Devils’, solamente che il club inglese ha avviato un nuovo progetto incentrato più sui giovani talenti che sull’acquisto di ‘stelle’.

Più plausibile uno suo futuro sbarco in Qatar o negli Emirati Arabi, Paesi pronti a ricoprirlo di soldi e dove potrebbe chiudere la carriera senza eccessive pressioni, facendo più marketing che calcio. La sua voglia di restare nel calcio che conta perlomeno un’altra stagione, per magari riprendere Messi in testa alla classifica per numero di Palloni d’Oro vinti, potrebbe alla fine fare la differenza spingendolo alla permanenza in Europa, alla Juve oppure in un altro top team del ‘Vecchio Continente’.

