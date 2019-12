Calciomercato Juventus, De Sciglio via: pronto lo scambio col Napoli

De Sciglio è ormai fuori dal progetto bianconero e la Juventus prova a chiudere la trattativa per lo scambio con il Napoli inserendoci un terzino.

De Sciglio è ormai fuori dal progetto bianconero e la Juventus prova a chiudere la trattativa per lo scambio con il Napoli inserendoci un terzino. In questo pazzo mercato potrebbe quindi chiudersi l’operazione tra i due club rivali che sarebbero pronte ad uno ‘scambio di favori’ andando così a rinforzarsi reciprocamente.

Calciomercato Juventus, De Sciglio pronto ad andar via

L’esterno difensivo dei bianconeri sta vivendo un anno senza grandi emozioni infatti il suo addio è molto più che probabile. In questa direzione c’è l’occasione Napoli per il rilancio dopo essere stato accostato a numerosi club, tra cui anche il Paris Saint Germain. Lanciato e voluto da Allegri alla Juventus, è uno dei calciatori di cui al momento Sarri non ha grande fiducia e quindi l’ipotesi partenopea è da prendere in grande considerazione. Inoltre, avanza in maniera sempre più decisa anche l’idea di uno scambio con un Azzurro, ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, ecco lo scambio con i partenopei

Se la Juventus ha deciso di lasciar andar via De Sciglio, ecco chi potrebbe arrivare al suo posto. Parliamo di Hysaj, calciatore che al Napoli non sta più bene da tempo. Di conseguenza La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato lo scambio tra le due parti con la forte possibilità di vedere l’albanese allo Stadium e l’italiano al San Paolo. Da trovare l’accordo tra le parti dal punto di vista dei conguagli economici anche se potrebbe avanzare anche l’idea di uno ‘scambio pari’ dando così una spinta decisiva alla felice conclusione dell’importante operazione di mercato.

