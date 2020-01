Il calciomercato invernale dell’Inter vede un’accelerata improvvisa per Christian Eriksen, trequartista danese in uscita dal Tottenham

Con Kulusevski pronto ad accasarsi alla Juventus, l’Inter guarda altrove per regalare più di un colpo di spessore a Conte nel calciomercato di gennaio. Il nome caldo torna ad essere quello di Christian Eriksen, trequartista del Tottenham in scadenza tra sei mesi con il club inglese. L’offerta dell’Inter per il forte centrocampista danese potrebbe convincere gli ‘Spurs’ a lasciare partire il classe 1992 già nelle prossime settimane: cifre e scenari.

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: l’offerta nerazzurra

Un nome accostato a diversi top club negli ultimi mesi, visto lo spessore del calciatore, ma che a sorpresa potrebbe sbarcare in Serie A. L’Inter fa sul serio per Christian Eriksen, trequartista del Tottenham in scadenza a giugno con gli ‘Spurs‘. L’ex Ajax, già nel mirino di Big come Juventus, Manchester United e Psg, potrebbe vestire di nerazzurro già nel primo mese del 2020. L’offerta nerazzurra per sbaragliare la concorrenza si articolerebbe in due fasi. La prima, quella di un conguaglio al Tottenham per lasciarlo partire subito: in tal senso, si tratterebbero di 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del classe ’92.

La richiesta degli ‘Spurs‘ inizialmente era di almeno 30 milioni, ma dall’Inghilterra fanno sapere che i londinesi sono pronti ad uno sconto. In seconda battuta, Marotta garantirebbe ad Eriksen un ingaggio da vero top all’Inter. Attualmente, il 27enne di Middelfart guadagna 4,5 milioni netti a stagione: in nerazzurro, salirebbe a 7,5 (al pari di Lukaku) per le prossime quattro stagioni. Numeri importanti per un colpo che può rilanciare con forza le ambizioni scudetto della squadra di Antonio Conte: il guanto di sfida alla Juventus è lanciato, Eriksen l’arma in più contro i bianconeri.

Inter, Eriksen il regalo per Conte: i numeri del danese

Dopo sei stagioni e mezzo con la maglia del Tottenham, il futuro di Christian Eriksen sarà lontano dagli ‘Spurs’. Una decisione presa da tempo quella del trequartista 27enne che piace e non poco, tra le altre, proprio all’Inter di Conte. Nonostante l’addio annunciato ‘ufficiosamente’ da tempo, il danese ha giocato tanto fino ad ora. Sono 23 le presenze di Eriksen con la maglia del Tottenham in stagione, con 3 assist e 3 reti all’attivo in 1296′ complessivi. Un colpo di spessore che può spostare gli equilibri lontano da ‘New White Hart Lane’.

S.C