Calciomercato Juventus, Raiola sbotta | Che assist a Paratici

Mino Raiola torna protagonista in ottica calciomercato Juventus. Il potente agente rompe i rapporti con dichiarazioni shock.

Alla Juventus è rimasto un po’ di amaro in bocca per la vicenda Haaland. I bianconeri erano certi di essere in una posizione privilegiata nella corsa al 19enne centravanti norvegese visti gli ottimi rapporti con il suo procuratore Mino Raiola. E invece il giovane talento scandinavo ha preferito il Borussia Dortmund: una scelta dettata, come spiegato dallo stesso agente dell’ormai ex Salisburgo, dalla volontà di giocare con continuità in questa fase iniziale della sua carriera per potersi imporre ad alti livelli prima di fare un ulteriore salto di qualità.

Calciomercato, Raiola all’attacco su Pogba: “Serve un club come la Juve”

La Juve, quindi, ha dovuto dire addio a Haaland. O magari soltanto arrivederci, perché il mancato trasferimento del bomber a Torino non ha incrinato i rapporti con Raiola, anzi. Non si escludono nuovi affari con l’agente italo-olandese già a gennaio. I tifosi bianconeri sognano il ritorno di Paul Pogba e a giudicare dalle parole rilasciate dal procuratore a ‘La Repubblica’, c’è più di uno spiraglio aperto: “Il problema di Pogba è il Manchester United: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo – le dichiarazioni shock di Raiola – Oggi non porterei più nessuno lì, rovinerebbero anche Maradona, Pelè o Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società: una come la prima Juventus”.

Mercato Juventus, non solo Pogba: quanti affari con Raiola

Ma Pogba potrebbe non essere l’unico assistito di Raiola a sbarcare a Torino. Ci sono diversi altri discorso in ballo con il noto procuratore, a partire da quello legato al rinnovo del contratto di Matuidi fino al ritorno di Luca Pellegrini, acquistato in estate dalla Roma e subito girato al Cagliari. In attacco, invece, attenzione al giovane olandese Malen del Psv Eindhoven, per il quale la Juve ha già fatto più di un sondaggio. La ‘Vecchia Signora’ resta sempre vigile anche su Donnarumma, che non trova l’accordo per il rinnovo con il Milan. Suggestiva ma più complicata, infine, la pista che porta a Verratti.

