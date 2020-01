Dejan Kulusevski sarà un nuovo giocatore della Juventus. Sorpasso all’Inter nel calciomercato invernale, con Paratici che ha approfittato dei tentennamenti di Conte sull’inserimento nell’immediato dello svedese in nerazzurro.

La Juventus vince il duello di mercato con l’Inter per Dejan Kulusevski. Il blitz di Fabio Paratici ha portato al sorpasso nei confronti dell’ex ‘gemello’ Marotta, con il gioiello svedese che presto metterà nero su bianco alla sua nuova avventura con il sodalizio campione d’Italia. Matrimonio che dovrebbe iniziare formalmente a giugno, anche se non è da escludere l’intenzione della Juve di anticiparne l’arrivo all’inizio del 2020. Da valutare in questo senso il parere di Sarri, oltre ovviamente nel ricercare un accordo con il Parma dove il numero 44 è in prestito secco dall’Atalanta.

Con gli orobici la ‘Vecchia Signora’ ha trovato un’intesa sulla base di 35 milioni di euro fissi, più altri 9 di bonus. Mentre Kulusevski firmerà un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2024. La Juventus ha investito massicciamente sul classe 2000 e rivelazione della Serie A, scavalcando l’Inter che nei mesi scorsi si era mossa con largo anticipo e che fino a qualche giorno fa sembrava in vantaggio nella corsa per il giocatore. Kulusevski aveva attirato anche le attenzioni delle big di Premier League e nel campionato in corso è stato sempre presente nell’undici di D’Aversa realizzando 4 gol e fornendo 5 assist decisivi.

Calciomercato Inter, Kulusevski alla Juventus: decisivo Conte

Fondamentale per il passaggio in bianconero la volontà dello stesso Kulusevski, oltre alle perplessità di Antonio Conte sull’inserimento nell’immediato dell’eclettico attaccante nello scacchiere interista. Se da un lato Suning e Marotta erano decisi a spingersi fino ad un’offerta da 35 milioni per portare lo svedese subito alla corte di Conte, l’ex Ct preferirebbe invece dei profili già pronti e d’esperienza a gennaio per proseguire nel testa a testa scudetto con la Juve.

Inoltre, per una mera questione di caratteristiche, la collocazione di Kulusevski nel 3-5-2 continiano avrebbe richiesto una fase di adattamento. Il 19enne di origini macedoni, infatti, più che da mezzala preferisce giostrare sull’esterno del tridente d’attacco o sulla trequarti. Doti e qualità tattiche che ben si sposano, al contrario, con le alchimie di Sarri alla Juventus. Nei prossimi giorni sapremo se Kulusevski sarà subito protagonista in maglia bianconera, o se verosimilmente il suo sbarco alla Continassa sarà rimandato solo di qualche mese.

