Calciomercato Juventus, c’è l’offerta decisiva: Inter beffata

La Juventus vuole regalare rinforzi importanti a Maurizio Sarri. La società bianconera, inoltre, intende anticipare le big d’Italia e d’Europa per quanto riguarda i futuri prospetti in circolazione. Lo stesso Chief Football Officer, Fabio Paratici, ha sferrato l’attacco vincente per il giocatore come svelato da Sky Sport. Nelle ultime ore il club bianconero ha messo sul piatto circa 35 milioni di euro più otto di bonus per Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, che si è messo in luce con la maglia del Parma in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, Kulusevski ad un passo

Come rivelato da Sky Sport, inoltre, per il talento svedese pronto un contratto fino al 2024 da 3 milioni più ricchi premi. La Juventus avrebbe così beffato l’Inter dell’ex ad Beppe Marotta, che era ormai da tempo sul giocatore dell’Atalanta. Finora ha collezionato 1546 minuti distribuiti in 19 presenze con 4 gol e ben sette assist vincenti. Alla sua vera e propria stagione da professionista, Kulusevski ha sorpreso tutti attirando le attenzioni delle big d’Italia e d’Europa, tra cui Arsenal e Manchester United.

La Juventus ora sarebbe davvero ad un passo dal primo acquisto di gennaio. Con il suo arrivo Sarri avrebbe un attaccante capace di svariare su tutto il fronte dell’attacco, utile sia per il 4-3-3 che per il 4-3-1-2 agendo da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Il suo arrivo provocherebbe così nuove cessioni in casa bianconera, soprattutto per quanto riguarda quei calciatori che non stanno rendendo al meglio sotto la gestione dell’allenatore toscano. Nelle prossime ore si capirà anche se i bianconeri lo lasceranno in prestito al Parma fino al termine della stagione o lo porteranno subito a Torino. Tutto dipenderà anche dal croato Pjaca, che potrebbe rientrare anche come contropartita tecnica.

