Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

Il Chelsea fatica a trovare un sostituto per Giroud e nel caso in cui l’attaccasse non arrivasse all’Inter, i nerazzurri hanno pronta l’alternativa. Infatti i Blues lavorano incessantemente per andare a rinforzare il reparto avanzato, ma c’è più di qualche difficoltà e di conseguenza la società inglese potrebbe prendere in considerazione l’idea di tenere l’attaccante francese ex Arsenal, costringendo la squadra italiana a ripiegare su altri giocatori per regalare a Conte un vice-Lukaku di qualità.

Calciomercato Inter, Giroud legato a Dembele

Il futuro dell’ex Arsenal è legato ad un altro attaccante, Dembele. Quest’ultimo in forza al Lione e fortemente ricercato dal Chelsea, che si è visto però respingere l’offerta di 40 milioni dal club militante in Ligue One che resiste e non vuole lasciarlo partire. Di conseguenza il forcing andrà però avanti con la dirigenza inglese ottimista sulla possibilità di poter chiudere l’operazione nonostante le alte richieste dei francesi. Il suo mancato arrivo in Inghilterra frenerebbe però il trasferimento di Giroud all’Inter, che intanto attende e spera, forte della volontà del bomber che vuole lasciare la Premier League. Un tavolo aperto mentre però il club milanese studia anche le alternative con una sul tavolo che maggiormente attira i vertici.

Calciomercato Inter, alternativa made in Italy

Andrea Petagna è stato accostato a numerosi club nell’ultimo periodo, dalla Roma all’Inter, passando per il Milan. Mai nessuno però ha intavolato la trattativa con il calciatore e con la stessa Spal, la quale sta attraversando un periodo complicato in campionato. Ora potrebbe essere arrivato il momento della svolta con l’ex Atalanta seguito dai nerazzurri e che potrebbe accasarsi al club allenato da Conte. Occasione unica per lui per fare il tanto atteso salto di qualità, ma legata al futuro di Giroud, con l’italiano che resta pronto in attesa di sviluppi e novità.

G.S.