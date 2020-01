Il calciomercato dell’Inter vedrà a gennaio l’arrivo di almeno un colpo di spessore: c’è ottimismo per il Big a centrocampo

In attesa di scendere in campo per il primo match del 2020 contro il Napoli, la squadra di Antonio Conte potrebbe ben presto accogliere più di un colpo nel calciomercato di gennaio. In particolar modo per quanto riguarda un vecchio obiettivo di Marotta, starebbe filtrando ottimismo per un affare pronto a chiudersi nelle prossime settimane: ecco cosa sta per accadere.

LEGGI ANCHE >>>Milan, colpo Nainggolan I L’affare con l’Inter che ribalta il mercato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Politano alla Roma solo a due condizioni

Calciomercato Inter, avanza il colpo in mediana: c’è ottimismo

Una pista che è destinata a scaldarsi quella che porta ad Arturo Vidal, ormai ai ferri corti con il Barcellona. Nonostante le dure dichiarazioni di facciata di Valverde, il destino del cileno pare ormai scritto: l’addio ai blaugrana pare inevitabile. Una situazione scomoda che il Barcellona, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, sarebbe pronto a risolvere dando il via libera all’ex Juventus di trovare una nuova squadra. In tal senso la pista più calda rimane sempre quella nerazzurra, con Conte e l’Inter che spingono da settimane per l’acquisto del ‘Guerriero’.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Le prossime settimane, in tal senso, saranno decisive con il tecnico dei catalani e la dirigenza del Barcellona che dovranno trovare una soluzione ideale per tutti: la sensazione è che alla fine il calciatore possa essere accontentato per la gioia sua e di mister Conte. Il tecnico pugliese non ha mai smesso di sperare nell’arrivo del cileno che, ad oggi, pare più vicino: filtra dunque un discreto ottimismo in casa Inter, Vidal rimane il grande sogno per il mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

Inter-Vidal, ecco quando può arrivare la fumata bianca

L’ottimismo ventilato in casa nerazzurra fa presagire la buona riuscita di un affare che accontenterebbe tutte le parti in causa. Da Vidal, ormai in rottura con il club spagnolo, fino al Barcellona che racimolerebbe un tesoretto importante dall’addio del cileno, con l’Inter pronta ad abbracciare il tanto bramato Big nella corsa scudetto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ i margini per la buona riuscita del colpo ci sarebbero tutti, con l’agente del centrocampista decisivo nell’intermediazione. Le prossime due settimane, in tal senso, saranno decisive. Marotta e Ausilio contano di poter chiudere il colpo intorno alla metà di gennaio e regalare a Conte il suo pupillo. Situazione in divenire ma la via pare ormai tracciata: il 32enne ex Juventus può davvero tornare in Serie A, i nerazzurri nel suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, lo scambio che accontenta tutti: l’idea

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juve, nuova idea da Barcellona: il colpo per la difesa

S.C