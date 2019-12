Calciomercato Inter, clamoroso Vidal: telefonata della Juventus

L’Inter punta con forza ad Arturo Vidal, ma sul centrocampista cileno ha messo gli occhi la Juventus che si è attivata con una telefonata.

A volte ritornano? Possibile. Arturo Vidal è l’oggetto del desiderio di Antonio Conte e Beppe Marotta. Il tecnico salentino sogna di allenare nuovamente il centrocampista classe 1987 dopo averlo avuto a disposizione alla Juventus. E il dirigente nerazzurro è al lavoro per cercare di regalare all’allenatore il giocatore. Un’operazione non semplice, visto che il Barcellona vorrebbe cedere Vidal solo a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, Alena complica Vidal?

Per il centrocampo il club nerazzurro valuta anche Carles Alena, che però sarebbe molto vicino al Real Betis. La cessione del centrocampista agli andalusi potrebbe complicare e non poco la partenza di Vidal: a quel punto il Barcellona sarebbe infatti costretto ad intervenire sul mercato.

Ma non solo Alena: a complicare l’affare Vidal ci sarebbe anche una nuova concorrente. E si tratta di una conoscenza particolarmente nota al club nerazzurro e allo stesso giocatore. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, la Juventus avrebbe infatti telefonato al Barcellona per chiedere informazioni sul centrocampista. Un inserimento importante da parte dei bianconeri, ma resta da capire se si tratta di una semplice azione di disturbo.

Calciomercato Inter, duello con la Juventus

L’Inter non sembra essere particolarmente preoccupata dalla telefonata dei bianconeri. I nerazzurri si sentono in vantaggio nella corsa al giocatore, soprattutto per il fatto che si sono mossi con largo anticipo rispetto alla concorrenza. Vidal non sarebbe però l’unico nome che si contendono sul mercato Inter e Juventus. Nel mirino di entrambi i club c’è Giroud, in uscita dal Chelsea, ma la sfida riguarda anche la difesa visto che è tornato di moda sia per i bianconeri che per i nerazzurri Matteo Darmian.

