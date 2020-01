Calciomercato Milan, addio Kessie: il sostituto è già in Serie A

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere l’addio di Franck Kessie: Maldini e Massara pronti ad investire su un vecchio obiettivo

Il Milan si gode il colpo Ibrahimovic con lo svedese già a segno nel primo test amichevole contro la Rhodense. Oltre allo svedese però diversi i piani della dirigenza rossonera per rivoluzionare in buona parte la rosa a disposizione di Pioli. In tal senso, si fa largo la cessione illustre a centrocampo: con Kessie pronto a salutare, la dirigenza milanista guarda al sostituto già protagonista in Serie A.

Calciomercato Milan, addio Kessie: i club alla finestra

Una lunga lista di pretendenti che già a gennaio faranno di tutto per strapparlo al Milan. Ed il Milan, in tal senso, pare tutt’altro che contrario alla cessione di Franck Kessie. L’ivoriano sta deludendo anche con Pioli e, vista anche la giovane età, può fruttare una cifra abbastanza importante da reinvestire sul mercato. L’ex atalantino, arrivato nell’estate 2017 dalla ‘Dea’ per 28 milioni di euro, viene valutato circa 25 milioni dai rossoneri che potrebbero cederlo in Premier League.

West Ham, Wolverhampton e non solo restano alla finestra, in attesa di ulteriori sviluppi sul mediano rossonero. Il futuro di Kessie dunque potrebbe essere altrove. Non è da escludere la pista Napoli con la società partenopea che spinta dall’ex rossonero Gattuso, potrebbe puntare anche a Ricardo Rodriguez per la difesa. Kessie ha accumulato fino ad ora 15 presenze ed una sola rete in stagione.

Milan, post-Kessie: è sfida al club italiano

Il Milan dovrà fare i conti con un’altra squadra nella corsa ad Alfred Duncan. Il roccioso centrocampista del Sassuolo infatti, secondo ‘Tuttosport‘, è ambito anche dal Torino di Mazzarri. I granata, oltre a Fofana dell’Udinese, potrebbero puntare proprio sul classe 1993 in forza al club romagnolo. Duncan, in questa stagione, ha collezionato 13 presenze, 1 rete e ben 5 assist vincenti. Numeri che, affiancati da una valutazione abbastanza abbordabile (18-20 milioni di euro), potrebbero favorire l’affare. Già accostato ai rossoneri in passato, è quindi corsa a due per il ghanese: il Milan torna a pensare ad Alfred Duncan per sostiture Kessie.

