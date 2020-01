Calciomercato Milan, top club all’assalto | Spunta l’offerta super

Il Milan lavora sul mercato ed una delle sue stelle potrebbe così partire. Su di lui c’è l’interesse del Paris Saint Germain ed ora, anche del Real Madrid.

Il Milan lavora sul mercato ed una delle sue stelle potrebbe così partire. Su di lui c’è l’interesse del Paris Saint Germain ed ora, anche del Real Madrid. Una vera e propria asta che riguarda Paqueta, giocatore che con i rossoneri non riesce più ad esprimersi ai livelli dello scorso anno e che potrebbe lasciare a breve Milano. Per lui le pretendenti non mancano.

Calciomercato Milan, Leonardo vuole Paqueta

Il Paris Saint Germain ha già mostrato grande interesse per Paqueta in passato ed ora vuole concludere la trattativa. Leonardo infatti non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire il talentuoso brasiliano, e starebbe già intavolando la trattativa con la dirigenza rossonera, affinché l’affare si chiuda nel breve periodo possibile. Il Diavolo non fa sconti, e chiede 30-35 milioni per il cartellino più relativi bonus, che arrivano ad un totale di 10 milioni di euro. I parigini però non sembrano spaventati e continuano a trattare. Le basi quindi ci sono, ma nelle ultime ore si è palesato l’interesse del Real Madrid, così come riportato da DC news.

Calciomercato Milan, Real Madrid alla finestra per il brasiliano

Il Real Madrid già ai tempi del Flamengo ha pensato al classe ’97, ma il Milan fu più lesto e con un’offerta maggiore lo portò in Italia. L’interesse per il giocatore dal sicuro avvenire però rimane ed i blancos, consapevoli anche di un’operazione dalle cifre non troppo alte, sarebbero pronti ad un nuovo assalto. Fondamentale è il parere di Zidane, che ritiene di gran livello Paqueta. Il perché lo si ritrova nella grande versatilità del giocatore, in quanto è un centrocampista offensivo in grado di poter giocare in più zone del campo. Insomma, un jolly che farebbe comodo agli spagnoli e su cui il tecnico francese è pronto a puntare. I blancos offrono 30 milioni più bonus mentre però il Milan ne chiede 35 con altri 10 di bonus. Potrebbe quindi aprirsi un vero e proprio duello a distanza tra Paris Saint Germain e Real Madrid per l’acquisizione del talento rossonero. A convincere il calciatore invece a restare a Milano potrebbe essere la presenza di Ibrahimovic, arrivato dopo una lunga trattativa e che vorrebbe trattenere tutti i big per portare nuovamente il Diavolo in alto in classifica, provando ad agganciare la Champions League.

