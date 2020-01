Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio a gennaio di due Big: il top club di Serie A è pronto a portarli via da Milanello

Il 2019 del Milan si chiude, sul campo, nel peggiore dei modi. Il 5-0 incassato dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato ha spinto la dirigenza rossonera ad accelerare in ottica calciomercato, con la sessione di gennaio che oltre ad Ibrahimovic, potrebbe vedere altri colpi in entrata. Restano tuttavia in uscita due Big di mister Pioli, pronti a salutare Milanello già nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, si scalda l’asse con la Big in Serie A

Non solo colpi in entrata in casa rossonera ma sono anche le uscite a tenere banco nei pensieri di Maldini, Massara e Boban. La dirigenza del Milan potrebbe cedere alle lusinghe del Napoli per due suoi Big che fino ad ora, per motivi diversi, hanno deluso le aspettative. Da un lato Ricardo Rodriguez che piace tanto a Gattuso e lo vorrebbe come erede di Ghoulam. Lo svizzero, ambito anche dal Fenerbahce, saluterà con ogni probabilità Milanello nel mese di gennaio e la pista Napoli potrebbe accendersi già nelle prime ore del 2020. In seconda battuta, il club di De Laurentiis non smette di pensare a Franck Kessie.

L’ivoriano, altro pupillo di ‘Ringhio’, rappresenterebbe un discreto tesoretto per le casse milaniste con il club di via Aldo Rossi che in caso di offerta congrua, lo lascerebbe partire. Su Kessie, tuttavia, vi è anche il forte interesse di West Ham e Wolverhampton che potrebbero accelerare i discorsi con il Milan per portarlo già a gennaio in Premier League. Con il Napoli, però, potrebbe aprirsi un inedito discorso per giugno con un azzurro nelle mire dei rossoneri: i possibili scenari estivi.

Milan, suggestione estiva: occhi in casa Napoli

L’idea in casa Milan sarebbe quella di approfittare degli eccellenti rapporti con la dirigenza napoletana per dare l’assalto, a giugno, ad Arek Milik. Il bomber polacco, aspramente criticato dalla tifoseria in questa stagione altalenante, non ha ancora rinnovato con il club di De Laurentiis. L’ex Ajax è in scadenza nel giugno 2021 e, in caso di mancato accordo per il rinnovo entro fine stagione, la cessione sarebbe inevitabile. Un profilo ancora giovane (classe 1994) e dalla buona esperienza internazionale. La possibile doppia cessione di Kessie e Ricardo Rodriguez verso la squadra di Gattuso favorirebbero l’operazione il prossimo giugno. Con Piatek ormai fuori dai piani rossoneri, il futuro partner d’attacco di Ibrahimovic potrebbe essere proprio Arek Milik.

S.C