Calciomercato Milan, quanti esuberi: tutte le operazioni in uscita

Il mercato in entrata del Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe momentaneamente bloccarsi per far spazio ad alcune necessarie cessioni. Il Diavolo infatti lavora per sfoltire la rosa, soprattutto per lasciar andar via quei calciatori che non fanno più parte del progetto e che vogliono andare verso altri lidi. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, sulle fasce porte girevoli

Il sicuro partente nella retroguardia milanese è sicuramente Ricardo Rodriguez, turco che ormai è finito fuori dal progetto del club allenato da Pioli. Su di lui c’è l’interessamento del Napoli, che sarebbe pronto a prendersi carico del terzino. In quest’operazione, i partenopei sarebbero pronti a proporre uno scambio con Ghoulam a percorrere il viaggio inverso. Non è l’unico difensore che potrebbe lasciare, siccome Caldara è entrato nelle mira dell’Atalanta. I bergamaschi sarebbero favorevoli al ritorno in nerazzurro, con la formula e le cifre da decidere con la necessità di un accordo tra le due parti. A complicare la trattativa ci pensa l’alto ingaggio del giocatore, che guadagna al momento 3 milioni di euro all’anno. Mentre dopo un periodo complicato, è pronto a rinnovare il contratto Calabria, che avrebbe maggiore spazio in seguito alla cessione di Rodriguez.

Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco

Per quanto riguarda il centrocampo, è Kessie che potrebbe lasciare. Su di lui ci sono una serie di offerte all’estero, con vari club interessati a lui che non hanno però trovato l’accordo con i rossoneri. La base su cui si parte è almeno 20 milioni di euro, da cui non il Diavolo non vuole scendere. In attacco invece i nomi maggiormente in bilico sono Suso e Borini. Il primo è seguito dal Siviglia di Monchi che negli ultimi giorni ha messo gli occhi su di lui. L’esterno invece dopo una lunga corsa tra Crystal Palace e Genoa, sarebbe pronto ad accasarsi al Grifone. Come loro anche Rebic e Castillejo. Il primo, se si concretizzasse l’addio, ha una sola opzione, ed è il ritorno all’Eintracht Francoforte. Sul secondo invece futuro incerto e ancora da scrivere.

G.S.