Non solo Ibrahimovic, l’asse con Raiola può consentire al Milan di mettere le mani anche su un promettente centrocampista olandese in forza al Psv Eindhoven

E’ ufficialmente cominciata la seconda avventura al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è appena atterrato all’aeroporto di Linate dove ad attenderlo c’erano ben 500 o giù di lì tifosi rossoneri, tanto che il 38enne nativo di Malmo ha impiegato la bellezza di venti minuti per percorrere appena cento metri di strada. Ora Ibra svolgerà le rituali visite mediche per poi recarsi a Milanello ed effettuare il primo allenamento coi nuovi compagni alle dipendenze di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic riattiva l’asse con Raiola: ora può arrivare un centrocampista

L’operazione Ibrahimovic ‘riattiva’ l’asse fra il Milan e Mino Raiola. Asse che può ‘avvantaggiare’ il club di Elliott sia per quanto riguarda i rinnovi di Donnarumma (giugno 2021) e Bonaventura (giugno 2020) sia per lo stesso calciomercato invernale che giusto oggi ha aperto ufficialmente i battenti. Ai dirigenti mister Pioli ha chiesto anche l’acquisto di un mediano da piazzare a protezione della difesa: a tal proposito circola con sempre più insistenza il nome di Matic, che ieri ha riaperto all’addio al Manchester United in questa finestra di gennaio.

Mettere le mani sul serbo non sarà però facile a causa della concorrenza che comprende altri grandi club e dell’ingaggio che tocca quota 7 milioni di euro, ecco perché Boban e Maldini potrebbe prendere in considerazione altri profili. Uno in particolare, che fa parte proprio della ‘scuderia’ di Raiola: parliamo di Pablo Rosario, centrocampista olandese di grande forza fisica (è alto 188 cm) che milita nel Psv Eindhoven del quale è stato spesso il capitano nella stagione in corso.

Calciomercato Milan, affare Rosario: cifre e ostacolo

Rosario è un profilo che circola da tempo in orbita Serie A. Per il suo cartellino il Psv potrebbe chiedere sui 20 milioni di euro, una cifra non troppo elevata considerato il potenziale del 22enne ma che potrebbe comunque ridursi con l’intermediazione di Raiola. L’ostacolo all’affare può essere più che altro la formula: ai rossoneri, che non hanno un grande budget per una sessione ‘di riparazione’ in cui è previsto sicuramente l’arrivo di un difensore (ancora si tratta col Barcellona per Todibo), converrebbe il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma sappiamo la riluttanza delle società olandesi a concludere operazioni non a titolo definitivo.

