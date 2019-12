Calciomercato Milan, nome a sorpresa in difesa: gli scenari

Il Milan sarebbe intenzionato a puntare su un nuovo difensore nei prossimi mesi: il calciomercato di gennaio vede un nome a sorpresa nei radar rossoneri

La prima parte di stagione, coincisa con la fine del 2019, si è chiusa nel peggior modo possibile per il Milan di Pioli. La manita incassata dall’Atalanta ha mostrato diverse crepe, alcune decisamente più profonde di altre, di cui è vittima la compagine rossonera. In particolar modo, Massara e Maldini si guardano intorno a caccia di un colpo di spessore in difesa: spunta un nome nuovo per la retroguardia di Pioli.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma in difesa

Il Milan non vuole fermarsi e dopo il ritorno di Ibrahimovic che proverà a risollevare le sorti di un attacco tra i più sterili in Serie A, pensa a rinforzare la difesa. Maldini e Massara, in vista del calciomercato di gennaio, sondano diverse piste per regalare almeno un colpo a Pioli. In tal senso, starebbe prendendo corpo un’idea tutta nuova in casa Milan, quella che porta al croato Borna Barisic. Il terzino sinistro dei Glasgow Rangers, grande protagonista nella vittoria sul Celtic con ben 2 assist, potrebbe rimpiazzare il partente Ricardo Rodriguez.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, il talentuoso laterale sarebbe finito anche nel mirino della Roma, in Serie A, e di diversi club di Premier League. I giallorossi sono a caccia di un vice Kolarov dal sicuro rendimento ed il classe 1992 farebbe al caso della squadra di Fonseca. Situazione in divenire ma la pista che porta a Barisic potrebbe infiammarsi già nelle prossime settimane.

Milan, chi è Borna Barisic: i numeri del croato

27 anni ed una stagione da assoluto protagonista con la maglia dei Glasgow Rangers di Steven Gerrard. Borna Barisic finisce prepotentemente nei radar di Milan, Roma e non solo. I numeri del croato parlano chiaro: 27 presenze, 2 reti e ben 13 assist che lo attestano come uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, Barisic potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per diversi club tra cui, appunto, Milan e Roma.

S.C