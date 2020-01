Calciomercato Milan, Ibrahimovic e non solo: i colpi per andare a caccia della Champions

Il Milan di Stefano Pioli cerca il miracolo Champions nelle rimanenti sfide del campionato di Serie A. Non solo Ibrahimovic, i rossoneri sono pronti a piazzare altri colpi

Zlatan Ibrahimovic è il primo grande colpo di calciomercato del Milan nell’imminente finestra dei trasferimenti invernale. Il centravanti svedese è arrivato a parametro zero dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy e cercherà di trascinare, con la sua qualità e leadership, il diavolo verso le posizioni in alto del campionato di Serie A. Ma Ibra non sarà l’unico colpo di Maldini e Boban in un gennaio che si preannuncia di fuoco. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Milan, da Todibo a Matic: i colpi rossoneri

Il nome più caldo dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è di certo quello di Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona di Ernesto Valverde. Il giocatore vuole minuti importanti ed il Milan può darglieli, affiancando ad Alessio Romagnoli una certezza in retroguardia.

Oltre al giocatore blaugrana, da monitorare anche la situazione di Josè Maria Callejon, in scadenza di contratto con il Napoli ora di Gennaro Gattuso. Anche l’ipotesi Cina si è allontanata per l’esterno offensivo spagnolo, che ora potrebbe prendere il posto da titolare subentrando a Suso, altro iberico che sta deludendo società e tifosi in questa stagione.

Attenzione anche al nome di Nemanja Matic, centrocampista serbo di proprietà del Manchester United. Anche il balcanico vedrà il suo contratto scadere nel 2020 e Maldini e Boban potrebbero approfittare della situazione del mediano ex Chelsea. Sullo sfondo resta sempre il profilo di Luka Modric. Il Pallone d’Oro del 2018 è alla fine di un ciclo con la maglia del Real Madrid e il gran rapporto con Boban potrebbe facilitare la trattativa.

GT