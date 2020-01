Dopo il colpo Zlatan Ibrahimovic il Milan pensa già al futuro. Da tempo accostato al club rossonero, il talento spagnolo ha svelato i suoi obiettivi a partire da gennaio

Ora ci siamo. Il 2020 è iniziato da poche ore, ma il Milan vuole subito diventare la protagonista del mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sbarcato a Milano per le visite mediche di rito e per aggregarsi alla squadra guidata da Pioli, la società rossonera potrebbe rinforzare la rosa con innesti di primissimo valore. Da diverse settimane uno dei tanti obiettivi di mercato è il talentuoso giocatore spagnolo, Dani Olmo, che è tornato a parlare del suo futuro. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, si è trasferito nel 2014 nella seconda squadra della Dinamo Zagabria diventando protagonista nel mondo dei grandi. In questa prima parte di stagione ha collezionato otto gol conditi da sette assist vincenti in 22 partite.

Calciomercato Milan, futuro altrove per Dani Olmo

Durante la sua intervista al portale ‘L’Esportiu‘ lo stesso spagnolo ha svelato i suoi obiettivi: “Il mio obiettivo è andare all’Europeo”. Poi ha aggiunto: “Se nei prossimi sei mesi dovessi giocare solamente in un campionato piccolo come quello croato, sarebbe sicuramente più difficile riuscirci”. Poi ha rivelato ciò che intende fare a partire dai prossimi giorni: “Voglio compiere un ulteriore step per continuare a migliorare. Io sono pronto. Il club conosce la mia situazione e sono aperti ad ascoltare offerte”.

Della sua valutazione, infine, Dani Olmo non ha voluto mettere bocca: “Quaranta milioni? Non devo parlare io di cifre, queste devono essere stabilite dal club e dai miei agenti. In sei stagioni ho dato molto alla Dinamo e la Dinamo ha dato molto a me”. Il Milan potrebbe farci più di un pensierino, ma sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club al mondo, tra cui il Barcellona.

