Calciomercato Inter, obiettivi per l’estate: ecco chi puntano i nerazzurri

Mercato che si infiamma per l’Inter anche in vista della prossima stagione. I nerazzurri infatti starebbero pensando a due grandi colpi. Si prospetta un’estate infuocata e la squadra allenata da Conte sarebbe pronta a sorprendere per rinforzarsi ulteriormente e puntare ai vertici europei, oltre che a quelli nazionali. Insomma, ecco chi sono i giocatori finiti nell’orbita della squadra interista per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, sgambetto alla Juventus in vista

Derby d’Italia non solo per lo scudetto, ma anche sul mercato. Inter e Juventus si sfidano per uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano, parliamo di Federico Chiesa. L’attaccante di proprietà della Fiorentina è da tempo inseguito dalle big della Serie A e d’Europa. Fino ad oggi ha sempre resistito alle avance, ma potrebbe cedere questa volta anche a causa di una Viola reduce dall’ennesima stagione negativa. Se continuasse così, per il presidente Commisso si renderebbe sempre più possibile l’addio, con Marotta alla finestra pronto ad approfittarne. Il dirigete interista lavora sotto traccia e studia la strategia migliore per portarlo al San Siro.

Calciomercato Inter, non solo Chiesa per i nerazzurri

La squadra allenata da Conte vuol fare la “spesa” a Firenze ed oltre Chiesa ha messo nel mirino anche il giovane ed interessante Castrovilli. Su di lui sono numerosi i club che hanno manifestato l’interesse tra cui anche la Roma e la stessa Juventus. Un classe ’97 dal sicuro avvenire e che punta a consacrarsi da qui ai prossimi anni. Centrocampista che grazie a delle superbe prestazioni ha attirato su di sé interesse di importanti squadre ed ha aumentato la propria valutazione fino a superare i 50 milioni di euro. Insomma, pronta l’asta con l’Inter sicura protagonista per tornare ai fasti del Triplete.

