Calciomercato Inter, Asamoah non convince: quattro nomi per la fascia

Inter alla ricerca di un terzino sinistro. Asamoah non sta convincendo: da Alonso a Kurzawa, tutti i nomi per la fascia mancina.

L’Inter di Antonio Conte sta andando forse anche al di la di quelle che erano le aspettative della vigilia. Eppure in un meccanismo così ben funzionante c’è anche qualche ingranaggio che stona. Fin qui la fascia sinistra non ha reso al top con Asamoah in particolar modo sotto ritmo rispetto alle previsioni. Il ghanese avrebbe dovuto dare spinta, freschezza, fisicità ed esperienza alla corsia mancina, ma fino a questo momento ha raccolto solo una manciata di presenze e qualche infortunio di troppo. Una situazione che potrebbe spingere l’Inter ad intervenire sul mercato nel tentativo di regalare a Conte un rinforzo per la fascia di sinistra. Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Alonso a Darmian: i nomi per la fascia

L’incertezza a sinistra porterà dunque Marotta a guardarsi intorno a caccia della giusta occasione per la fascia che possa soddisfare le esigenze di qualità ed esperienza richieste dall’Inter. I nomi in compenso non mancano e portano dritti a Londra sponda Chelsea dove ci sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Complicato arrivare all’italo-brasiliano, titolare anche con Lampard e desiderato anche dalla Juventus, mentre appare leggermente più semplice l’opzione spagnola. Alonso infatti era in tribuna anche contro l’Arsenal, ennesimo segnale di come non sia centrale nel progetto dei ‘Blues’. Anche in questo caso però la concorrenza bianconera potrebbe ostacolare i piano nerazzurri.

Discorso simile per Kurzawa, che a fine stagione si svincolerà dal PSG e quindi potrebbe arrivare a prezzo di saldo. Il piano B buono per ogni occasione porta infine a Parma con l’esperienza di Matteo Darmian. L’esterno italiano è perfetto per il 3-5-2 e in più può disimpegnarsi allo stesso modo su entrambe le corsie.

G.B.