Calciomercato Inter, colpo Aubameyang: le cifre dell’affare

Pierre-Emerick Aubameyang è il sogno di mercato per l’attacco dell’Inter. Operazione quasi impossibile a gennaio, più fattibile per giugno: ecco perché.

Un rapporto con l’Arsenal ormai ai ferri corti e un’occasione di mercato davvero troppo ghiotta. Pierre-Emerick Aubameyang può salutare i ‘Gunners’ e tentare una nuova avventura. Forse non a gennaio, ma in estate le possibilità sembrano tutt’altro che remote. E l’Inter è pronta a fiondarsi sull’attaccante africano, prodotto del settore giovanile del Milan.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato, sfida Juve-Inter | Doppio top player dopo la beffa Haaland

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, spunta la nuova offerta per Politano

Calciomercato Inter, sogno Aubameyang

Le vicende di casa Arsenal hanno preoccupato e non poco l’attaccante nato a Laval. Il club inglese sta vivendo un periodo complesso, con l’esonero di Unai Emery e l’arrivo in panchina di Mikel Arteta. La zona Champions nel frattempo è lontana e il malumore nel giocatore gabonese cresce. Aubameyang vuole giocare la Champions League e, se non dovesse intravedere segnali positivi per il futuro in casa ‘Gunners’, potrebbe forzare la mano chiedendo una cessione.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Ecco allora che l’Inter potrebbe approfittarne. Difficilmente per gennaio, ma più facilmente per giugno. Il prezzo di Aubameyang si aggira ora attorno ai 70 milioni di euro, ma nel 2020 l’attaccante classe 1989 entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto e la richiesta calerebbe drasticamente (attorno ai 40/45 milioni), specialmente se il giocatore dovesse forzare la mano chiedendo la cessione. La qualificazione alla prossima Champions appare ormai sicura e il capitano del Gabon potrebbe lasciarsi convincere dal progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter, nuovo gioiello per Conte?

Aubameyang potrebbe essere attratto dall’esperienza in Italia. Ha sfiorato la Serie A con la maglia del Milan in due occasioni, sia da ragazzo che qualche estate fa quando sembrava essere il principale obiettivo del duo Mirabelli–Fassone. Ora i cugini nerazzurri potrebbero tentare la beffa e regalare a Conte un super rinforzo per il proprio attacco da aggiungere a Lukaku e Lautaro Martinez. Attenzione però al futuro dell’argentino. Il Barcellona non molla la presa e sogna il colpo: che possa essere proprio lui a finanziare l’affare Aubameyang?

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter: tesoretto in arrivo: le possibili cessioni nel 2020

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, Asamoah non convince: quattro nomi per la fascia

A.G.