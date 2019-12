L’Inter potrebbe mettere a segno colpi importanti in vista della sessione invernale: possibile colpo “grazie” alla Juventus

Il 2019 sta volgendo al termine. Dalla gestione Spalletti a quella di Antonio Conte che ha riportato in alto l’Inter con una prima parte di stagione da urlo. Attualmente i nerazzurri si trovano al primo posto in classifica, in coabitazione con la Juventus. Lo stesso club milanese sarebbe sulle tracce di innesti di prima fascia per rinforzare ogni reparto, tra cui anche quella che riguarda la porta.

Calciomercato Inter, Radu pronto a tornare a casa

Ionut Radu potrebbe essere il colpo a sorpresa dell’Inter. L’estremo difensore del Genoa è stato finora il titolare della squadra ligure, ma l’arrivo di Mattia Perin dalla Juventus potrebbe cambiare scenari. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, lo stesso portiere rumeno sarebbe perfetto per fare il vice-Handanovic per poi prendere il posto dello sloveno dopo la fine del contratto. Un acquisto per il presente, ma soprattutto per il futuro. Anche l’agente del giocatore ha fatto intendere che potrebbero esserci cambiamenti fino al termine della sessione invernale di mercato.

Con Padelli e Berni, rispettivamente secondo e terzo portiere, entrambi in scadenza contrattuale, l’Inter potrebbe anticipare a gennaio l’operazione Radu. Inoltre, la società nerazzurra riporterebbe a casa un portiere valido promettendogli il ruolo di titolare. Una scelta ragionata che potrebbe concretizzarsi a partire dai primi giorni di gennaio. Dall’altro canto lo stesso Perin vorrebbe tornare a mostrare il suo valore dopo il poco spazio collezionato in maglia bianconera.

