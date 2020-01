L’Inter cercherà di seguire le orme della Juventus anticipando le altre big con innesti giovani e di assoluto valore come Cistana. Ma non sarà facile

L’Inter vuole continuare a stupire tutti. La società nerazzurra è tornata ad essere protagonista in Serie A e non si vuole fermare proprio ora. In vista della sessione invernale di calciomercato, lo stesso allenatore nerazzurro, Antonio Conte, si aspetta obiettivi già pronti per l’immediato, soprattutto a centrocampo e in attacco. Il reparto difensivo non sarà minimamente toccato ora, ma si starebbe lavorando già in ottica futura.

Calciomercato Inter, Cistana il futuro dell’Italia

Sul taccuino dell’ad Beppe Marotta sarebbe stato inserito già da tempo il nome di Andrea Cistana, centrale difensivo del Brescia classe 1997. Cresciuto nel settore giovanile del club lombardo, dopo alcuni prestiti anche in Serie D, è diventato un punto di riferimento della formazione di Corini in Serie A con 16 presenze e un gol. Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei, come Napoli, Milan e Cagliari ma non solo. Il giocatore ha avuto apprezzamenti anche in Premier e in Bundesliga conquistando anche la chiamata del Ct dell’Italia Roberto Mancini. Il suo valore è cresciuto a dismisura con la possibilità di compiere il salto di qualità, alla pari del suo compagno e amico Sandro Tonali.

La strategia dell’Inter è quella di attuare una politica giovanile con giocatori, già pronti per l’immediato. Proprio come ha abituato la Juventus negli ultimi anni con diversi acquisti di primissimo valore.

