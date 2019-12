L’ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha cambiato i piani per l’attacco rossonero: l’addio di Krzysztof Piatek è sempre più vicino

Da prima a seconda scelta nel giro di appena dodici mesi. La storia dell’attaccante polacco, Krzysztof Piatek, insegna a non dare nulla per scontato. Dopo l’exploit al Genoa e la successione cessione al Milan nella sessione dello scorso gennaio per circa 35 milioni, il centravanti rossonero potrebbe già dire addio dopo l’ufficialità del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha così rivoluzionato i piani della strategia milanese.

Calciomercato Milan, da eroe alla cessione: Piatek verso l’addio

Dal Napoli al possibile ritorno in prestito al Genoa, Piatek è al centro di numerose trattative di mercato. Come svelato da SportMediaset ci sarebbe stato un forte interessamento del Lipsia, che potrebbe pensare al polacco per sostituire Timo Werner, finito nel mirino del Chelsea. Per il polacco ci sono così tante pretendenti che hanno intenzione di acquistare un centravanti che non sta rendendo secondo le aspettative. Un’occasione da non trascurare per il futuro.

Il Milan potrebbe pensare così alla sua cessione per ricavare tanti milioni da reinvestire sul mercato. Ma non solo Piatek, ci sarebbero tanti giocatori scontenti che hanno chiesto la cessione: da Rodriguez a Calabria passando per Kessie e Paqueta. Gennaio rappresenterà il mese decisivo per le strategie di mercato di Boban e Maldini. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli dopo un inizio di stagione non troppo esaltante a partire dall’esonero di Giampaolo, dopo averlo scelto proprio in estate.

S.I.