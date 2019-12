La Juventus sul mercato è sempre vigile e attiva, c’è infatti l’interessamento per una vecchia fiamma bianconera per la rinforzare la difesa.

La Juventus sul mercato è sempre vigile e attiva, c’è infatti l’interessamento per una vecchia fiamma bianconera per la rinforzare la difesa. La squadra allenata da Sarri potrebbe infatti intervenire durante la sessione invernale per puntellare il reparto e l’ultimo nome è già stato vicino al club del presidente Agnelli ed ora milita nei rivali di sempre, l’Inter.

Calciomercato Juventus, interessamento che parte da lontano

Il difensore di cui stiamo parlando è Diego Godin, ex Atletico Madrid. Proprio durante la sua militanza nel club spagnolo, i bianconeri hanno mostrato interesse per lui, tanto da avanzare e ipotizzare una trattativa senza però riuscire a concluderla. Ora potrebbe tornare in auge il suo nome vista l’esperienza e le qualità che sono indiscusse. A dare una mano potrebbe essere lo stesso Conte, che non giudica di buon livello la sua prima parte di campionato e di conseguenza sarebbe aperto ad un addio. Intanto però c’è da convincere anche Paratici, che predilige la ‘linea verde‘, cercando più in difensore di prospettiva rispetto invece a Godin, che resta ad ogni modo un classe ’86 e si trova nella fase calante della carriera.

Calciomercato Inter, Godin e la possibile cessione

Se la Juventus ha manifestato il proprio interesse, è anche vero che ci sono più squadre interessate a Godin. La scelta potrebbe infatti ricadere su un ritorno in Spagna, dove sarebbe seguito da più club. Naturalmente i bianconeri restano vigili, ma resta più probabile un suo trasferimento in patria, siccome all’Inter non garantisce un rendimento costante, come vorrebbe in realtà mister Conte. La stessa squadra nerazzurra si sta quindi cautelando, cercando con insistenza un rinforzo sul mercato affinché possa rimpiazzarlo nel breve tempo.

