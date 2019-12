Operazione rilancio per Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi che fin qui con la maglia della Juventus hanno altamente deluso. I due bianconeri rischiano anche il taglio.

Tanta fatica e malumori crescenti per Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot, fin qui i due veri flop della stagione della Juventus. Definita ufficialmente la cessione di Mario Mandzukic, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul fronte cessioni e i due bocciati di lusso potrebbero clamorosamente finire nella lista dei partenti che comprende anche calciatori ai margini della rosa come Perin e Pjaca. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Rabiot doppio flop: rischio partenza

Discorsi simili ma differenti per Rabiot e Bernardeschi che potrebbero però essere accomunati dallo stesso destino qualora non dovessero cambiare marcia. Il centrocampista francese ex PSG fatica ad assimilare i dettami tattici di Sarri, risultando spesso un corpo estraneo al gioco, lento ed impacciato nelle movenze. Eppure in estate Paratici lo aveva soffiato alla concorrenza del Barcellona a parametro zero, sborsando anche una pesante commissione. Rabiot sta deludendo le attese e le prime nubi sembrano aleggiare sul suo futuro in bianconero. Le pretendenti per il francese non mancherebbero, ad iniziare dalle big di Premier League con Tottenham e Arsenal in testa oltre al Lione in patria.

Neanche Bernardeschi è riuscito a fornire finora un rendimento soddisfacente, con l’ex Fiorentina che fatica a compiere il salto di qualità in bianconero. Tanta fatica come trequartista, ruolo nel quale sta incontrando molte più difficoltà del previsto. Eppure la zona alle spalle delle due punte sembra per il momento l’unica soluzione possibile per ritagliarsi il giusto spazio. Tanti bassi e pochissimi alti per il talento di Carrara sotto contratto con la Juventus fino al 2022 che in caso di addio potrebbe avere mercato in Serie A tra Roma e Milan, ipotesi suggestive ma percorribili probabilmente più in estate.

