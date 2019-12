Calciomercato Juventus e Inter, svolta Eriksen: le ultime

Calciomercato Juventus e Inter, bianconeri e nerazzurri con Eriksen nel mirino ma una decisione può cambiare tutto nel futuro del danese

Il duello tra Juventus e Inter continua a tenere banco anche a campionato fermo. Grande sfida sul campo tra bianconeri e nerazzurri per lo scudetto, ma anche sul mercato, dove molti sono i giocatori contesi da entrambe. Paratici e Marotta sono pronti ad affrontarsi a suon di affari e strategie per regalare a Sarri e Conte i colpi necessari, non soltanto per il prosieguo di questa stagione ma anche pensando alle prossime.

Calciomercato Juventus e Inter, futuro Eriksen: la mossa di Mourinho

Uno dei nomi più caldi per il prossimo futuro è quello di Christian Eriksen. Il talentuoso danese, classe 1992, è in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham. Per bianconeri e nerazzurri rappresenterebbe una grande occasione a parametro zero al termine della stagione, ma le squadre nostrane devono fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid. I Blancos vorrebbero chiudere subito l’affare e hanno messo sul piatto anche Bale per uno scambio. Uno scambio che però non trova d’accordo Mourinho. Il tecnico degli Spurs si è opposto alla trattativa e secondo il ‘Sun’ starebbe giocando tutte le sue carte per convincere in extremis Eriksen a firmare il rinnovo. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena capace di mettere sotto scacco le mire di Zidane, Sarri, Conte e tutti gli altri. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

