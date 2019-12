Calciomercato Inter, scambio più vicino: ormai ci siamo!

Da tempo l’obiettivo dell’Inter era quello di trovare un’alternativa valida a Romelu Lukaku: dopo la pista Giroud, ecco lo scambio pronto per gennaio

Antonio Conte sarà accontentato sul mercato. L’Inter sarebbe già da tempo al lavoro per regalare innesti funzionale al gioco tipico impiantato dall’allenatore leccese. Dopo i vari profili visionali per la zona centrale del campo (da Vidal a Weigl), la società nerazzurra sarebbe pronta a rinforzare l’attacco con un’alternativa molto valida a Romelu Lukaku. Ormai abbandonata la pista che porta ad Oliver Giroud, ariete francese del Chelsea in scadenza di contratto nel giugno prossimo con un possibile scambio in Serie A che potrebbe essere siglato a partire dalle prossime ore.

Calciomercato Inter, Politano verso l’addio: Llorente in entrata

Con l’arrivo di Gattuso Llorente non ha trovato più spazio dopo diversi gol messi a segno sotto la gestione Ancelotti. Nel 4-3-3 del neo-allenatore del Napoli il centravanti spagnolo è indietro nelle gerarchie e così a gennaio la società azzurra potrebbe inserirlo nello scambio con Politano, esterno offensivo dell’Inter. Come svelato da Sky Sport ci sarebbero stati passi in avanti per chiudere la trattativa con gli ok arrivati dai due tecnici: si lavora sulla base di un prestito di sei mesi.

Politano sarebbe così l’esterno offensivo richiesto dallo stesso Gattuso, che predilige lavora con giocatori in attacco a piede invertito. Dopo un buon inizio con Spalletti, l’ex Sassuolo ha visto dimezzarsi lo spazio a disposizione con l’arrivo di Conte e del suo marchio di fabbrica, il 3-5-2. Lo scambio accontenterebbe tutte le parti coinvolte e così a breve potrebbero arrivare novità importanti.

