Calciomercato Juventus, Paratici vicino al colpo da 40 milioni nella finestra di gennaio: battuta l’Inter, innesto gradito a Sarri

Duello totale tra Juventus e Inter, sul campo e in sede di mercato. Bianconeri e nerazzurri non vogliono cedere di un millimetro in una sfida scudetto appassionante e perciò studiano con attenzione le mosse in vista del mercato di gennaio, ma anche delle prossime sessioni. Numerose le trattative che vedranno protagonisti Paratici e Marotta, che devono rinforzare le compagini a disposizione di Sarri e Conte in vari reparti. Tra le molte trattative, ci sono diversi obiettivi condivisi dai due ex colleghi, oggi rivali.

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per Emerson Palmieri

Uno di questi è Emerson Palmieri, laterale mancino del Chelsea. Sulle fasce, hanno bisogno di intervenire sia Juve che Inter visto in un caso il rendimento deficitario di De Sciglio, nell’altro le condizioni non ottimali di Asamoah. L’italobrasiliano era già un obiettivo sensibile di entrambe da diverso tempo, la sfida adesso entra nel vivo. Secondo ‘Republicworld’, Lampard, tecnico dei Blues, avrebbe dato il benestare ad una partenza di Emerson, nel caso in cui arrivi un’offerta da 40 milioni di euro. Una cifra piuttosto considerevole, che se confermata darebbe un chiaro vantaggio alla Juventus. Soltanto i bianconeri, infatti, potrebbero permettersi un tale investimento nella finestra invernale, grazie al tesoretto maturato con gli introiti Champions. L’Inter, al contrario, a queste cifre sarebbe di fatto tagliata fuori. Una vera e propria beffa per i nerazzurri, che verrebbero dunque sconfitti in un pesante derby di mercato. Paratici in questo modo avrebbe la sua rivincita su Marotta dopo che quest’ultimo in estate aveva avuto la meglio per Lukaku. Sarri spinge per avere subito il giocatore, avuto lo scorso anno nell’esperienza a Stamford Bridge, a disposizione, per rimpiazzare De Sciglio, deludente in questa prima parte di stagione e possibile partente.

