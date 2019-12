Calciomercato Inter, Chelsea fa muro per Marcos Alonso: ecco l’alternativa

Si complica la strada che porta a Marcos Alonso e allora l’Inter decide di ripiegare sull’alternativa proveniente dalla Serie A.

Si complica la strada che porta a Marcos Alonso e allora l’Inter decide di ripiegare sull’alternativa proveniente dalla Serie A. Troppo alte infatti le pretese del Chelsea per il calciatore ex Fiorentina che a questo punto difficilmente tornerà in Italia. Per lui infatti gli inglesi hanno chiesto tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Cifra che il club interista non è disposto a sborsare nella sessione invernale del mercato.

Calciomercato Inter, l’alternativa a Marcos Alonso

Se il colpo Marcos Alonso si è arenato, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la squadra allenata da Conte sarebbe in pressing per Darmian. L’esterno ex Manchester United già in passato è finito nel mirino del club nerazzurro, senza però mai arrivare realmente a Milano. Ora si potrebbe accelerare il tutto proprio per non lasciare scoperta la fascia sinistra, dove l’Inter ha necessariamente bisogno di un rinforzo di qualità per affrontare le tre competizioni nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Inter, i numeri di Darmian

L’esterno in forza al Parma ha totalizzato ben 1170 minuti durante i primi sei mesi di attività in Emilia Romagna. Questi sono frutto di ben 13 partite giocate, tutte da titolare sotto la guida attenta di mister D’Aversa. Per lui inoltre si contano il 59,5% dei duelli vinti, tra cui il 53,8% dei duelli aerei. Una macchina da guerra per l’Inter che vuole puntellare la rosa per andare all’assalto dello scudetto dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. E con un Darmian in formato super, con il 74% dei passaggi riusciti in questa stagione, la squadra milanese potrebbe mettere a segno il primo colpo di questo mercato invernale.

