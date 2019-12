Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per la porta: viene dalla Spagna

La Juventus si muove per il futuro e gli occhi di Paratici sono finiti su un forte portiere che al momento milita nella Liga spagnola.

La Juventus si muove per il futuro e gli occhi di Paratici sono finiti su un forte portiere che al momento milita nella Liga spagnola. Parliamo di una vera certezza fra i pali che sarebbe finito nell’orbita del mercato dei bianconeri, pronti a rinforzare la zona arretrata del campo, partendo da chi sorveglia la porta dello Stadium.

Calciomercato Juventus, tutto sull’estremo difensore tedesco

Partono alla carica i dirigenti della Vecchia Signora e l’obiettivo è Ter Stegen del Barcellona. Parliamo di un giocatore classe ’92, nel pieno della maturità e che garantisce grande sicurezza ai blaugrana. Difficile quindi pensare di poter arrivare a lui anche se Mundo Deportivo parla di un interessamento vivo e concreto da parte del club italiano. A spaventare potrebbero essere le richieste della squadra allenata da Valverde, ma ci sarà un tentativo del team guidato da Sarri, che non è l’unico che ha mostrato attenzione nei confronti del numero 1 degli spagnoli.

Calciomercato Juventus, numerosi club sul portiere

C’è una lunga fila di pretendenti per Ter Stegen. Si parte infatti dal Paris Saint Germain, pronto a far recapitare una copiosa offerte per il blaugrana. Dietro i francesi ecco poi spuntare il Bayern Monaco, interessato a riportare in patria il tedesco. Proprio quest’occasione potrebbe far vacillare l’ex Borussia Mönchengladbach. Potrebbe infatti essere l’estremo difensore degli spagnoli l’erede di Neuer fra i pali. I bianconeri intanto restano alla finestra, con la speranza di potersi inserire nella trattativa. Buffon infatti è alla conclusione della sua eterna carriera e quindi, dietro a Szczesny, o in previsione di una sua futura cessione, Paratici vuole prevenirsi portando a Torino un portiere di esperienza e qualità.

G.S.