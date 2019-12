Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier per la difesa

Il giovane Issa Diop ai ferri corti con Pellegrini: può lasciare il West Ham a gennaio. Il francese può rappresentare un’occasione per la Juventus.

Nell’estate 2018 il West Ham lo ha strappato alla concorrenza per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Issa Diop era allora considerato uno dei più promettenti difensori del panorama francese. Ottime prestazioni a Tolosa e una bella prima stagione in Premier League. Ora però qualcosa sembra essersi spezzato. Dopo una prima parte di stagione giocata da titolare inamovibile, Diop è ora relegato al ruolo di riserva nei londinesi. Complici alcune prestazioni non propriamente positive, il tecnico Manuel Pellegrini ha deciso di relegare in panchina il francese, promuovendo titolare, al fianco di Angelo Ogbonna, il paraguayano Balbuena.

Calciomercato Juventus, occasione Diop per la difesa

Le qualità del giocatore però non si discutono. Fisicamente imponente, abile anche in fase di impostazione, il centrale francese, che al Tolosa aveva attirato su di sé le attenzioni di grandi club, continua ad essere un pezzo ambito. Il giocatore di origini senegalesi compirà soltanto 23 anni a gennaio e tanti club europei sono sulle sue tracce.

In Italia Diop può certamente rappresentare un’occasione per un club come la Juventus, che guarda sempre con grande attenzione ai giovani talenti del panorama europeo. Visto il posto da titolare perso e quella che sembra esser sempre più una rottura con Pellegrini, Diop può lasciare Londra e accasarsi altrove. Visto quanto però è stato pagato nell’estate 2018, difficilmente il giocatore potrà costare meno di 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, pericolo Mourinho

Oltre che per la Juventus, Diop può rappresentare un’occasione importante anche per altri club. In Italia per esempio per il Milan, che cerca un difensore, ma le grandi pretendenti arrivano dalla Premier League. In particolare ci sarebbe il Tottenham di Mourinho, che sta studiando attentamente l’offerta giusta per portare agli ‘Spurs’ il centrale transalpino. Occhio però anche al Paris Saint-Germain, che in estate ha seguito attentamente il difensore e starebbe pensando di riportarlo in Francia.

