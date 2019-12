Il Milan lo aveva messo nel mirino da diverso tempo, ma ora il centrocampista tedesco è vicinissimo a firmare con un nuovo club: l’indiscrezione di mercato

Il Milan è pronto a rinforzare la rosa dopo gli errori commessi in estate. La società rossonera è da tempo su diversi profili di prima fascia per provare a risalire in classifica in poco tempo. Con l’indiscrezione lanciata da Sky Sport con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che è sempre più vicino ai rossoneri, da diverse settimane lo stesso club milanese avrebbe messo nel mirino il centrocampista tedesco del PSG, Julian Draxler.

Calciomercato Milan, Draxler lascerà il PSG

Classe 1993, l’ex Wolfsburg sarebbe sempre più vicino all’addio con il club parigino. Come svelato dal portale tedesco “BILD” sulle sue tracce ci sarebbe un forte interessamento del Nizza, club rivelato dal miliardario Jim Ratcliffe. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e così altri club, come Lione e Hertha Berlino, potrebbero preparare l’offerta vantaggiosa.

Nelle ultime ore si era diffusa così anche una voce di mercato con il possibile scambio tra Draxler e Paqueta, che piace molto al PSG. Finora il tedesco ha collezionato soltanto dieci presenze tra Ligue1 e Champions League distribuiti in 456 minuti totali. Il suo addio potrebbe arrivare soltanto dietro un’offerta vantaggiosa e non in prestito come si pensava. Ancora pochi giorni e partirà ufficialmente la sessione invernale di mercato con il Milan, pronto ad essere subito protagonista con innesti di primo livello da regalare a Stefano Pioli.

