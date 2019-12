Calciomercato Juventus, la Premier League su un bianconero

Calciomercato Juventus, il futuro di Rabiot è in bilico: l’ex centrocampista del Psg non ha convinto fin qui in bianconero

Nel tourbillon di trattative destinate ad animare da qui al 31 gennaio il calciomercato invernale, può recitare un ruolo piuttosto importante la Juventus. Bianconeri che devono piazzare ancora diversi esuberi oltre Mandzukic e che pensano di modificare qualcosa nello scacchiere a disposizione di Sarri. I campioni d’Italia fin qui hanno entusiasmato soltanto a tratti e devono dare risposte più convincenti nella seconda parte di stagione per la corsa a scudetto e Champions League. Paratici sarà dunque piuttosto impegnato sia sul fronte delle cessioni che degli acquisti, si prospetta per lui un mese alquanto impegnativo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Pogba: super offerta per gennaio

Calciomercato Juventus, voci di addio per Rabiot

La Juve in particolare non sembra aver trovato la quadratura del cerchio a centrocampo, reparto nevralgico nell’undici di Sarri. Emre Can è sulla lista dei partenti da tempo, ma non è l’unico ad aver deluso le attese. Rendimento fin qui parecchio deficitario anche per Rabiot, arrivato in estate con grandi credenziali dal Psg. Il giovane mediano francese, tuttavia, ha dato un contributo davvero limitato, quasi inesistente, alla squadra. Ecco perché le voci sul suo futuro sono tornate d’attualità in maniera piuttosto prepotente. La dirigenza bianconera visto il suo potenziale vorrebbe ancora investire su di lui, ma in caso di offerte importanti potrebbe anche cambiare idea. Un interessamento concreto sembra arrivare dall’Inghilterra e precisamente dall’Arsenal, con i Gunners che sotto la regia di Arteta vorrebbero rinforzarsi in maniera consistente già da gennaio. La notizia arriva dal ‘Times’, Juve che in ogni caso per meno di 25 milioni di euro non si siederebbe neanche al tavolo delle trattative.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, servono 50 milioni di euro: bianconeri defilati

Calciomercato Milan e Juventus, torna di moda il talento spagnolo: il messaggio

N.L.C.