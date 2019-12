Calciomercato Milan, lotta a tre per Matic: interesse dalla Liga

Il Milan intende rinforzare la rosa a disposizione di Pioli con innesti per aumentare l’esperienza dei rossoneri: attenzione alle sirene dall’estero

Saranno settimane frenetiche in casa Milan. La società rossonera sarebbe già da tempo a lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli con acquisti mirati in ogni zona del campo. La prima parte di stagione è stata deludente per diversi motivi e così Boban e Maldini intendono correre ai ripari. Nelle ultime ore è stato accostato anche il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, attualmente ai box per infortunio e fuori dal progetto tecnico dei Red Devils. Inoltre, il serbo ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno: ora il suo addio sembra più che scontato.

Calciomercato Milan, Matic idea a parametro zero

A causa dell’infortunio finora il centrocampista serbo ha collezionato 520 minuti senza trovare la via del gol. Sulle sue tracce ci sarebbero i due club milanesi, ma come svelato da Sky Sport anche l’Atletico Madrid potrebbe provare l’offensiva decisiva per il giocatore del Manchester United.

Infine, lo stesso calciatore dei “Red Devils” ha richiesto un ingaggio importante da 4-5 milioni di euro: una cifra abbastanza alta per il Milan, che non sarebbe propenso ad offrirgli un contratto del genere. Ancora pochi, poi partirà ufficialmente un mese di fuoco per la compagine rossonera. Tanti acquisti e altrettanto cessioni per Stefano Pioli, che dovrà subire trovare la quadra per provare a centrare la zona Europa. La seconda parte di stagione potrebbe regalare tante gioie ai tifosi rossoneri.

