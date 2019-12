Calciomercato Juventus, torna di moda il laterale | Sfida all’Inter

L’Inter si guarda intorno a caccia di un rinforzo sulla corsia mancina di difesa: rischia di complicarsi la pista che porta a Matteo Darmian.

Una lotta serrata quella a cui si sta assistendo nelle ultime settimane in Serie A. Inter e Juventus, appaiate in vetta, potrebbero sfidarsi anche in ottica calciomercato con la sessione di gennaio vicina alla riapertura. Un nome in particolare, che interessa a Marotta da tempo, starebbe per finire anche nel mirino del club bianconero: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Inter e Juventus, sfida per il difensore

Secondo quanto riportato dal ‘Tg5’, l’Inter potrebbe incontrare alcune difficoltà nella corsa ad un obiettivo per la difesa di Conte. Con le piste che portano a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri decisamente complicate da perseguire, il nome caldo in casa nerazzurra resta quello di Matteo Darmian. Il terzino, rientrato in A con la maglia del Parma dopo l’esperienza poco fortunata al Manchester United, è tornato sui suoi livelli ed è da settimane in pole per la difesa di Conte.

In questo contesto però starebbe per inserirsi la Juventus che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’ex Marotta nella corsa al difensore di Legnano. Un duello che potrebbe fare sicuramente gli interessi del Parma che ha strappato Darmian ai ‘Red Devils’, in estate, per poco più di 1 milione di euro. Prezzo decisamente più alto quello a cui andranno incontro nerazzurri e bianconeri, per un giocatore dal sicuro rendimento come il classe 1989.

Inter-Juventus, duello per Darmian: i numeri del difensore

Dopo 4 stagioni tra alti e bassi con la maglia del Manchester United, Matteo Darmian è tornato a calcare i campi di Serie A. E’ stato il Parma a credere nel ritorno ad alti livelli del terzino, fino ad ora tra i migliori del ruolo in stagione. Tutt’altro che casuale l’interesse di Juventus ed Inter per l’ex Primavera del Milan, protagonista di 14 presenze (1170′) ed 1 assist fino a questo momento. Un futuro, quello di Darmian, che potrebbe essere ancora in Serie A: Inter e Juventus alla finestra.

