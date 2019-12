Calciomercato Milan, il Big verso l’addio già a gennaio: gli scenari

Il Milan potrebbe decidere di cedere un suo pezzo pregiato già nel calciomercato di gennaio: un club pensa all’attaccante di Pioli

Il Milan chiude il 2019 con la speranza di tornare protagonista nell’anno nuovo, con il mese di gennaio che può rappresentare la svolta per il futuro della squadra di Pioli. Il calciomercato invernale può dunque regalare diverse sorprese, sia in entrata che in uscita: un Big può salutare nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Ibra in arrivo: pronta la cessione illustre

Potrebbe esserci un addio eccellente in casa Milan, già nelle prossime settimane. Con l’approdo di Ibrahimovic che pare ormai solo questione di poche ore, con lo svedese atteso in quel di Milanello il 30 dicembre, pare quasi scontata la cessione di Piatek. L’ex Genoa ha deluso su tutta la linea fino a questo momento e con il gigante di Malmoe di ritorno per risollevare il ‘Diavolo’, il suo futuro rischia di essere lontano dall’Italia. Un intreccio di mercato che coinvolgerebbe Chelsea e Lipsia.

Lampard starebbe infatti spingendo, secondo il ‘Daily Express’, per l’acquisto di Timo Werner proprio dal Lipsia. La punta tedesca libererebbe un posto proprio per Piatek che vedrebbe il suo futuro in Bundesliga, con la maglia del Lipsia. Un triangolo di mercato che potrebbe vivere un’accelerata nei prossimi giorni alla riapertura della sessione di gennaio.

Milan, Piatek delude: ecco quanto vale il polacco

Una affare da almeno 25 milioni di euro quello che il Milan avrebbe in mente per la cessione di Krzysztof Piatek. Il Lipsia in caso di addio di Werner nel calciomercato di gennaio, direzione Chelsea, potrebbe quindi puntare sull’ex Genoa garantendo alla dirigenza milanista una cifra vicina a quella richiesta da Maldini e Massara. Piatek in stagione ha collezionato 17 presenze con 4 reti all’attivo. Troppo poco per tenersi stretta la maglia rossonera, in un Milan che fa fatica a tornare ai fasti di un tempo.

