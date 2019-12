Calciomercato Milan, Elneny si avvicina: l’annuncio

Calciomercato Milan, accelerazione improvvisa dei rossoneri per Elneny: trattativa che presto potrebbe concludersi, colpo in arrivo per i rossoneri

Milan intenzionato a rinforzarsi in numerosi reparti nel corso del calciomercato di gennaio. La prima, fallimentare parte di stagione, prima sotto la guida di Giampaolo poi sotto quella di Pioli, ha dimostrato che la rosa rossonera non è competitiva ad alti livelli. Servono innesti di spessore per dare un senso al prosieguo dell’annata, anche se l’alta classifica sembra già irraggiungibile. Tramite le trattative, i dirigenti Boban, Maldini e Massara proveranno comunque a cambiare il volto della squadra, pensando anche al futuro.

Calciomercato Milan, Elneny in arrivo: le ultime

Milan che ha bisogno di rinforzarsi dunque in molte zone del campo. Al centro, la linea mediana non ha garantito la costanza di rendimento che ci si aspettava. Sta decollando in queste ore la trattativa per Mohamed Elneny, centrocampista egiziano già accostato ai rossoneri alcune settimane fa. L’accelerazione della trattativa è stata anticipata da ‘Sport Mediaset’ e confermata da un’intervista rilasciata dal padre del giocatore, Nasser, a ‘Sada Al Balad Tv’. Il genitore del mediano in forza al Besiktas, ma di proprietà dell’Arsenal, spiega infatti: “Le trattative con il Milan sono in fase avanzata. Il contratto non è stato ancora firmato, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. Con il Besiktas mio figlio si è trovato bene, ma ora vuole spostarsi in un campionato più competitivo e il Milan ha confermato di avere grande interesse in lui”. Un innesto che farà sicuramente felice Pioli. Il classe ’92 ha grande esperienza internazionale e può dare il contributo richiesto.

