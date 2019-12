La Juventus sarà tra le protagoniste per eccellenza della sessione invernale di mercato. La sconfitta contro la Lazio brucia ancora tanto: nel mirino lo spagnolo

Gennaio sarà il mese decisivo per la Juventus, ma non solo. Tante le big d’Italia e d’Europa vorrebbero rimediare agli errori commessi in estate con innesti importanti anche nella sessione invernale di calciomercato. Il reparto, in cui c’è più bisogno di rinforzi, è quello del centrocampo visto che alcuni bianconeri hanno tradito le aspettative rispetto ai progetti estivi. Da Ramsey a Rabiot passando per i vari Emre Can e Khedira (infortunato), Sarri ha dovuto fare i conti con diverse defezioni.

Calciomercato Juventus, Isco piace alle big d’Europa

Per il centrocampo la società bianconera starebbe pensando nuovamente al talentuoso giocatore spagnolo, Isco, che ha collezionato finora sotto la gestione Zidane ben 637 minuti. Riserva di lusso, il “blancos” potrebbe partire per trovare maggiore spazio in top club europei. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea, che può essere attivo sul mercato dopo la decisione del TAS, come svelato dal tabloid “Daily Mirror”.

Il Real Madrid, però, lo lascerebbe partire soltanto con un’offerta pari a 50 milioni di euro. Finora per lui sono arrivate soltanto sette gare da titolare senza trovare mai la via del gol e così il suo futuro potrebbe essere altrove. La Juventus monitora sempre la situazione del giocatore di Zidane, pronto a dire addio in caso di offerta irrinunciabile.

