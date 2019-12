Calciomercato Juventus, Paredes nel mirino: la situazione

La Juventus lavora per un nuovo colpo a centrocampo: Leandro Paredes rappresenta l’opportunità migliore. Non manca però la concorrenza.

Cambi in vista a centrocampo per la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha ben chiara quella che è la situazione in mediana. I titolari sono Pjanic, Bentancur e Matuidi. Emre Can e Rabiot, fino ad ora, hanno deluso, mentre Khedira è fermo per infortunio. Serve quindi un rinforzo in mediana per il club bianconero. Il sogno resta Paul Pogba, su cui sembra esserci anche l’Inter, ma il nome più raggiungibile sul mercato sembra quello di Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, Emre Can a Parigi?

Il giocatore argentino è in uscita dal Paris Saint-Germain. Per il club transalpino non rappresenta una prima scelta e una sua partenza a gennaio appare piuttosto probabile. Paredes vuole giocare, complice anche una Copa America in programma in estate e la Juventus sembra pronta ad approfittarne.

Il club bianconero sarebbe pronto a giocarsi una carta importante per arrivare al giocatore argentino. Emre Can infatti sembra sempre più essere in rotta con il club e soprattutto con Sarri. Il futuro del tedesco appare ormai segnato e un suo addio a gennaio sembra davvero vicino. Le pretendenti non mancano e la Juventus potrebbe considerare l’ipotesi di uno scambio che coinvolga i cartellini di Paredes e dell’ex Liverpool. Attenzione però: i bianconeri potrebbero attendere fino all’ultimo. Can piace infatti anche al Manchester United e l’idea di inserirlo come parziale contropartita nell’affare Pogba stuzzica la dirigena juventina.

Calciomercato Juventus, ostacoli dalla Serie A per Paredes

Non solo la Juventus, Paredes fa gola anche ad altri club di Serie A come Milan e Napoli. I partenopei sono a caccia di un giocatore da collocare davanti alla difesa e in grado di dettare i tempi di gioco della squadra. Il primo nome resta Torreira, ma piace tanto anche l’argentino in uscita dal Psg. Pure il Milan segue con attenzione l’evolversi della situazione Paredes. Il club rossonero è stato spesso accostato al giocatore ex Roma, profilo gradito dalla dirigenza. Non è escluso che Leonardo, che sta mostrando grande interesse per Paqueta, possa proporre al Milan uno scambio che coinvolga il giocatore argentino. La Juventus è avvisata.

A.G.