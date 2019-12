Il Milan continua a sperare che Zlatan Ibrahimovic dia una risposta in tempi brevi, per un ritorno clamoroso dello svedese con la maglia del ‘Diavolo’: ecco perchè sarebbe un affare

Il Milan chiude il 2019 con le ossa rotte, visto il clamoroso e fragoroso k.o in casa dell’Atalanta. Un 5-0 incassato dalla squadra di Gasperini che ha dato una vera e propria lezione di calcio ad una squadra vuota e apparsa, a tratti, svogliata. In tal senso il calciomercato di gennaio potrebbe portare un supporto di primissimo piano alla squadra di Pioli: Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, la decisione di Haaland: corsa a due

Milan-Ibrahimovic, un matrimonio che s’ha da fare: ecco perchè

Zlatan si, Zlatan no. E’ questo il dilemma che sta attanagliando i tifosi del Milan. Una trattativa mai nascosta per un matrimonio-bis che porterebbe diversi vantaggi alla squadra di Pioli. In primis, dal punto di vista realizzativo, lo svedese ha dimostrato di sapere segnare (e tanto) praticamente in ogni campionato in cui ha messo piede. Con Piatek che sta facendo un’enorme fatica e che a giugno potrebbe partire, il ritorno del gigante di Malmoe porterebbe varietà. In secondo luogo, nonostante le 38 primavere, Ibra prenderebbe per mano il gruppo di Pioli apparso per lunghi tratti spaurito e poco convinto dei propri mezzi. Un’iniezione di grinta e fiducia di cui il gruppo rossonero avrebbe enorme bisogno e che fa parte, da sempre, del dna della punta ex Galaxy. Ibrahimovic potrebbe rappresentare un affare anche dal punto di vista economico, per rilanciare nel breve termine un progetto come quello rossonero che stenta a decollare.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

In 18 mesi, infatti, la spinta data dal ritorno del classe 1981 potrebbe risultare decisiva anche in ottica Champions. L’approdo di Zlatan in quel di Milanello, per la seconda volta in carriera, consoliderebbe il rapporto con Mino Raiola per eventuali affari futuri. Primo tra tutti, i rinnovi di Bonaventura e Donnarumma. Infine, dal punto di vista economico, il ‘fenomeno Ibrahimovic‘ porterebbe enorme visibilità negli Stati Uniti e non solo, oltre ad un ritorno dal punto di vista del merchandising assolutamente non trascurabile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri lo ‘cancella’ | L’esubero in Premier League

Milan, Ibrahimovic decide il suo futuro: ecco quando

Il Milan vuole a tutti i costi Zlatan Ibrahimovic. In tal senso, nelle ultime ore, starebbe tornando a crescere l’ottimismo intorno al clamoroso ritorno del gigante svedese. Nonostante le tante pretendenti interessate al 38enne di Malmoe, il futuro della punta ex Galaxy potrebbe essere nuovamente in quel di Milanello. La risposta di Raiola è attesa nei prossimi giorni, verosimilmente prima di Capodanno, con il Milan che conta di riabbracciare Ibrahimovic considerato, in questo momento buio, l’unica vera e propria ancora di salvezza della banda Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Donnarumma ed il futuro incerto: la situazione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, poco spazio con Sarri: futuro in Inghilterra

S.C