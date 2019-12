Calciomercato Inter, Weigl l’alternativa a Vidal

Nuovo nome per il centrocampo dell’Inter: l’alternativa ad Arturo Vidal potrebbe essere Julian Weigl del Borussia Dortmund.

A caccia di un centrocampista. L’obiettivo prioritario di casa Inter è regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi a gennaio per competere con la Juventus nella corsa scudetto. Il club nerazzurro monitora attentamente il mercato e studia diversi colpi tra attacco e centrocampo. E per la linea mediana ecco spuntare un’alternativa al grande sogno Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Vidal in cima alla lista

Arturo Vidal resta il primo grande obiettivo del mercato dell’Inter. Il giocatore cileno, pupillo di Antonio Conte, resta il primo nome della lista nerazzurra per gennaio. Il Barcellona però è restio a cedere il giocatore: Valverde lo ritiene importante per i propri piani e il club catalano non sembra intenzionato a fare sconti sul valore del cartellino.

Per questo motivo l’Inter sta valutando delle alternative. Una di queste porta in Germania, più precisamente al Borussia Dortmund. Si tratta di Julian Weigl, centrocampista tedesco classe 1995, che ha caratteristiche diverse dal giocatore sudamericano. Mediano in grado di giocare anche come difensore centrale, Weigl andrebbe ad impiegare il perno centrale nel 3-5-2 di Conte, schierandosi davanti alla difesa.

Calciomercato Inter, Marotta pensa a Weigl

Secondo ‘Sky Sport’ il club nerazzurro sta pensando proprio al giovane tedesco come alternativa a Vidal. Giocatore che ha già collezionato importanti esperienze internazionali, Weigl non è una primissima scelta nella rosa del Borussia Dortmund. Il giocatore ha collezionato tante presenze, ma non è un titolare inamovibile, vista la concorrenza di Witsel e Delaney. Per questo potrebbe partire con una giusta offerta. Per il momento però si tratta solo di una fase di studio.

