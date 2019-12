Calciomercato Inter e Milan, derby meneghino per Matic: il punto

Nemanja Matic, centrocampista serbo di proprietà del Manchester United, sarebbe pronto a dire addio alla società inglese per approdare in Serie A. Su di lui ecco Inter e Milan.

Nemanja Matic è approdato al Manchester United dal Chelsea. Il mediano serbo, colpo di calciomercato dell’epoca Mourinho, è in scadenza di contratto con i Red Devils e non sta trovando spazio sotto l’attuale guida tecnica di Ole Gunnar Solskjaer. Per le ultime notizie sulla sessione invernale dei trasferimenti in Premier League—> clicca qui!

Il tecnico nonché ex giocatore del Manchester United sarebbe disposto a lasciar andare Matic già nel mercato di gennaio, in modo da ottenere un conguaglio economico che non arriverebbe in caso di addio a parametro zero.

Calciomercato Inter e Milan, il punto sul possibile arrivo di Matic

Per il futuro di Nemanja Matic è forte la possibilità di un approdo in Serie A nel calciomercato invernale. Sul giocatore serbo ex Chelsea ci sono infatti l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli. Attualmente, sicuramente i nerazzurri stanno vivendo un momento di miglior brillantezza, ma con i rientri di Barella e Sensi ed il possibile arrivo di Vidal, Matic rischierebbe di non trovare lo spazio desiderato. Discorso differente per il Milan bisognoso di un leader tecnico e carismatico a centrocampo, in questo contesto il classe 1988 sarebbe perfetto.

