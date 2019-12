Miralem Pjanic può lasciare la Juventus nel calciomercato estivo per un’offerta che soddisfi il club bianconero. Il CFO Paratici guarda a Tonali, Verratti e Milinkovic-Savic per rimpiazzare il bosniaco.

Mercato sempre in fermento in casa Juventus, con la cessione di Emre Can che potrebbe portare Paredes in bianconero in uno scambio con il Paris Saint-Germain. E’ il centrocampo il reparto su cui si sta concentrando la dirigenza della Continassa e che a fine stagione può subire un profondo restyling. Tutti sotto esame nel reparto di mezzo, anche quel Miralem Pjanic bussola della manovra di Maurizio Sarri in cabina di regia. Il bosniaco è una delle chiavi dello scacchiere bianconero, anche se un’offerta allettante la prossima estate può cambiare le carte in tavola.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, cessione Pjanic: contatti con l’estero

Pjanic ha diversi estimatori tra le big europee: dalla Premier League con il Manchester City dell’estimatore Guardiola e lo United, al PSG in terra francese. Soprattutto il club campione di Francia guarda con interesse all’ex Roma da diverso tempo, con alcuni sondaggi effettuati già l’estate scorsa tra la dirigenza dei parigini e l’agente del giocatore Ramadani. Una proposta economica superiore agli 80 milioni di euro potrebbe far vacillare la Juventus e aprire ad una possibile cessione del regista numero 5.

Calciomercato Juventus: Tonali, Verratti e Milinkovic per il dopo Pjanic

Pjanic non incedibile per la giusta offerta, con Paratici che andrebbe poi a caccia dell’erede del nazionale bosniaco. Sandro Tonali in questo senso è uno dei profili monitorati dal CFO bianconero, senza tralasciare un eventuale – anche se più complicato – ritorno di fiamma per uno scambio con il PSG per Marco Verratti. Per l’ex Pescara la Juventus può sfruttare i buoni uffici con Mino Raiola, con il quale ci sono in ballo anche Haaland, Pogba e Donnarumma. Una terza alternativa, con caratteristiche però diverse, porta a Sergej Milinkovic-Savic, che resta un osservato speciale di Paratici in caso di addio alla Lazio. Con Pjanic lontano da Torino, sarà rivoluzione a centrocampo alla Juventus.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, idea Aguero | Ecco come può arrivare

G.M.