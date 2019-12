Calciomercato Juventus, cessione Pjanic: contatti con l’estero

Calciomercato Juventus, contatti per la cessione di Miralem Pjanic: il bosniaco nel mirino di una big estera, futuro in bilico

La Juventus è attesa a mosse importanti, nel corso del calciomercato di gennaio e anche delle finestre successive. I bianconeri stanno cambiando pelle nel corso della gestione Sarri e alcuni volti potrebbero cambiare da qui a fine stagione e in vista della prossima. Il CFO Paratici è all’opera per mettere a segno gli acquisti e le cessioni più opportune per rafforzare il club, numerose operazioni previste soprattutto a centrocampo dove alcuni tra i giocatori vecchi e nuovi non hanno reso secondo le aspettative.

Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino del Psg: le ultime

Tra gli intoccabili di Sarri c’è Pjanic, sul cui futuro però si addensano delle nubi. Il centrocampista bosniaco è infatti da tempo nel mirino del Psg, ‘Le10sport’ in Francia rilancia la notizia dei contatti continui tra l’entourage del giocatore e i francesi. Con il club parigino, ci sono già discorsi in atto in ottica Juve per il possibile scambio Paredes-Emre Can e per Mattia De Sciglio. Tuttavia, per quanto riguarda Pjanic, Leonardo non sarebbe particolarmente convinto e per questo al momento una vera e propria trattativa non esiste. Le priorità del dirigente ex Milan per la linea mediana sono sempre in Serie A, ma riguardano Paquetà, per il quale i discorsi con i rossoneri sono avviati, ma non solo. Milinkovic-Savic è un suo autentico pallino, non è tramontata nemmeno l’ipotesi Allan così come quella Tonali.

N.L.C.