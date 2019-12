Calciomercato Juventus, idea Aguero | Ecco come può arrivare

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’arrivo di un top player in attacco la prossima estate: l’ultima idea porta ad un Big in Premier League

La Juventus chiude il 2019 con l’amara sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. Pur mantenendo la vetta in Serie A, la squadra di Sarri accoglierà diversi cambiamenti dal calciomercato, tra gennaio e giugno. Proprio in estate Paratici sarebbe orientato a puntare su un grande colpo per l’attacco. Occasione dall’Inghilterra con un top player pronto a cambiare aria.

Calciomercato Juventus, sogno in attacco: chance dalla Premier

Una suggestione da brividi quella che porta la Juventus a pensare a Sergio Aguero per la prossima estate. L’attaccante argentino compirà 32 anni il prossimo 2 giugno ed è per questo che, ad un anno dalla scadenza del contratto con i ‘Citizens‘, l’addio alla squadra di Guardiola sarebbe tutt’altro che utopia. Proprio il tecnico del Manchester City, ieri, si è sbilanciato sul futuro del ‘Kun‘: “Dipende dal suo desiderio e dalla sua condizione fisica. Non ho parlato con Sergio, non conosco le sue intenzioni. Qualche volta devi decidere tu, il più delle volte a decidere è il calciatore”.

Parole chiare dell’ex allenatore del Barcellona che potrebbe aprire le porte ad un divorzio, la prossima estate, con la Juventus fortemente interessata alla finestra. Con il futuro di Ronaldo tutt’altro che certo, la partenza nelle scorse ore di Mandzukic ed Higuain che potrebbe finire sul mercato, la caccia ad un bomber di peso in casa bianconera resta apertissima.

Juventus, affare Aguero: i numeri del ‘Kun’

Stagione da brividi quella di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City. Un’annata che potrebbe essere l’ultima nonostante un rendimento assolutamente straordinario del ‘Kun’. Sono 13 le reti dell’argentino con 2 assist vincenti in sole 17 presenze stagionali, tra campionato e coppe. Pochi mesi ed il futuro dell’ex Atletico Madrid sarà scritto, con la Juventus che non molla l’idea di regalarlo a Sarri nell’estate 2020 quando Aguero, a 32 anni, potrebbe vivere l’ultima grande avventura della sua carriera in Serie A. La scadenza 2021 favorirebbe un forte sconto per il cartellino della punta

S.C