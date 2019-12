Calciomercato Inter, concorrenza feroce per il talento brasiliano

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere nei prossimi mesi rinforzi a centrocampo: cresce la concorrenza per il gioiellino brasiliano

Un finale di 2019 in vetta alla classifica di Serie A, con la voglia di restarci fino a maggio per interrompere il dominio della Juventus. L’Inter di Antonio Conte guarda al calciomercato e nel 2020, tra gennaio e giugno, potrebbe vedere diversi innesti alla corte dell’allenatore pugliese. In tal senso, rischia di complicarsi la corsa ad un gioiello brasiliano da tempo nel mirino del club di Zhang: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Inter, i top club all’assalto di Reinier

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, nella corsa al gioiello del Flamengo si starebbero aggiungendo anche Bayern Monaco ed Ajax. A queste, secondo invece ‘Sport Tv‘, andrebbe aggiunto anche il Real Madrid che starebbe sondando il terreno per il talento del club brasiliano. Nel contratto che lega Reinier al Flamengo vi è inoltre una clausola da 35 milioni di euro.

L’Inter, nell’ambito dell’affare con la società rossonera per la cessione di Gabigol, starebbe sondando il terreno per il talentuoso classe 2002 per il quale la prossima estate aumenta l’ipotesi asta. Reinier, in scadenza nel 2024 con il Flamengo, compirà 18 anni il prossimo 19 gennaio.

Inter, i numeri di Reinier con il Flamengo

Sono 15 le presenze di Reinier con la maglia del Flamengo, durante l’attuale stagione, con 6 reti e 2 assist vincenti. Il gioiellino rossonero sta stupendo tutti, attirando le attenzioni dei grandi club europei che puntano a farsi avanti con il club verdeoro tra gennaio e giugno. Una corsa che rischia di complicarsi quella dell’Inter a Reinier: il classe 2002, in scadenza nel 2024, pare già pronto a diventare protagonista in uno dei top club pronti a bussare alla porta del Flamengo.

