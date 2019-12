Calciomercato Inter, lo sgambetto di Paratici | Caccia all’attaccante

La Juventus ed il nome a sorpresa per l’attacco, nuova suggestione di Paratici che va ad ostacolare l’Inter. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus ed il nome a sorpresa per l’attacco, nuova suggestione di Paratici che va ad ostacolare l’Inter. Ecco di chi stiamo parlando. La squadra bianconera sarebbe pronta a sorprendere tutti con un colpo decisamente a sorpresa, sbaragliando anche una folta concorrenza di squadre che vengono dalla Ligue One e anche dall’Italia, con Inter e Roma fortemente interessate al calciatore. Ecco chi è il colpo inaspettato del mercato bianconero.

Calciomercato Inter, Paratici e l’idea per l’attacco

La squadra allenata da Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe individuato in Giroud del Chelsea un valido attaccante da poter portare a Torino ad una cifra modica. Un’idea nata solo negli ultimi giorni siccome lo stesso calciatore è da settimane seguito dall’Inter di Conte e dalla Roma di Fonseca. I due club hanno infatti necessariamente bisogno di un vice Lukaku ed un vice Dzeko. Ora con la Vecchia Signora nei paraggi, i piani potrebbero stravolgersi.

Calciomercato Inter, quanta concorrenza per Giroud

Per l’esperto attaccante francese non c’è solo l’interesse delle tre italiane, ma anche numerose squadre in Ligue One stanno pensando a lui. A favore della squadra di Torino potrebbe giocare però la fama del club, il quale può garantirgli la possibilità di giocare in Champions con una squadra che punta a vincerla. Inoltre, con i bianconeri impegnati su tre fronti, ci sarebbe anche la concreta chance di acquisire un buon minutaggio da qui alla fine della stagione. Insomma, la chiamata di Paratici potrebbe a dir poco allettarlo portando così l’attaccante in Italia. L’ennesimo colpo di livello per la Serie A dopo l’arrivo di Ibrahimovic al Milan.

